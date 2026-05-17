FOTO Cum a fost primită câștigătoarea Eurovision la întoarcerea în Bulgaria. „O națiune excepțional de talentată”

Darina Yotova, care sâmbătă a adus Bulgariei primul triumf la Eurovision din cei 70 de ani ai competiției, a fost întâmpinată de oficiali și fani duminică pe Aeroportul Vasil Levski din Sofia, unde și-a descris țara drept „o națiune excepțional de talentată, care va continua să primească din ce în ce mai multă atenție”.

Dara, pe numele ei de scenă, a fost întâmpinată la aeroport de ministrul bulgar al culturii, Evtim Miloshev, de primarul capitalei Sofia, Vassil Terziev, de conducerea televiziunii naționale bulgare și de numeroși fani, potrivit agenției de știri BTA.

Dara, întâmpinată de fani pe Aeroportul Vasil Levski din Sofia, duminică, 17 mai 2026. Credit: Nikolay DOYCHINOV / AFP / Profimedia

„Am făcut ceva grozav pentru muzica bulgară și sper că acest lucru va transmite un mesaj că artiștii Bulgariei merită un sprijin mai puternic”, a afirmat ea, în primele sale declarații după revenirea în țară.

Cu „Bangaranga”, piesă compusă de un român, Dara a adunat 516 puncte și a adus Bulgariei victoria la Eurovision, o premieră pentru țara de la sud de Dunăre. Pe locurile 2 și 3 s-au clasat Israel, cu 343 de puncte, și reprezentanta României, Alexandra Căpitănescu, cu 296 de puncte.

Odată cu acest rezultat, Dara și Bulgaria au stabilit un nou record ca marjă a victoriei, de 173 de puncte. Până acum, recordul îi aparținea lui Alexander Rybak, care câștiga Eurovision pentru Norvegia cu un avans de 169 de puncte în 2009, la Moscova, arată istoricul de pe site-ul oficial al competiției.

Dara, pe numele său complet Darina Yotova, are 27 de ani și s-a specializat inițial în muzică populară, iar apoi s-a orientat către muzica pop. Este una dintre cele mai populare cântărețe din Bulgaria și domină topurile locale, în special după lansarea celui mai recent album al său, „ADHDARA”, inspirat de diagnosticul de ADHD primit la vârsta adultă, potrivit News.ro.