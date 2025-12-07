FOTO. Cum a primit George Simion înfrângerea Ancăi Alexandrescu în alegerile de la București

Dată ca favorită într-un sondaj AtlasIntel realizat pentru Hotnews, Anca Alexandrescu a pierdut alegerile pentru Primăria București, potrivit estimărilor exit-pollurilor prezentate de CURS-AVANGARDE.

Imediat după afișarea primelor rezultate, liderul AUR, George Simion a anunţat o analiză a acestei campanii şi ce se putea face mai mult din punct de vedere politic, el precizând că va veni şi cu rezultatul numărătorii paralele pe care o desfăşoară, scrie News.ro.

Fotograful Alex Nechez de la Inquam Photos a surprins mimica lui Simion din momentul afișării rezultatelor.

Simion anunță analiza campaniei

”Vă vom ţine la curent cu rezultatul numărătorii paralele pe care noi o desfăşurăm”, a spus liderul AUR, George Simion, după închiderea urnelor, la alegerile locale parţiale de duminică. El a anunţat că vor face în următoarele zile, după ce vă rezultatele finale, ”analiza acestei campanii şi ce se putea face mai mult din punct de vedere politic”.

”Vreau să anunţ, încă de pe acum, actuala guvernare, că trebuia să facă ceva de foarte mult timp. Cei care au fost la guvernare în aceşti ani nu au făcut, ceva pentru democraţie. În loc să avem mai multă democraţie, avem mai puţină. Au anulat alegeri, nu au revenit la alegerea primarilor în două tururi. (..) Vom vota orice proiect care îşi propune să aducă înapoi alegerea primarilor şi preşedinţilor Consiliilor Judeţene în două tururi”, a spus Simion.

Preşedintele AUR a mai spus că au făcut o campanie cu resurse mult mai puţine decât contracandidaţii.

”Am fost etichetaţi, puşi la colt, ni s-a spus că Bucureştiul nu este un teritoriu favorabil din punct de vedere electoral, din punct de vedere al simpatiei cetăţenilor pentru partide, cum este AUR şi celelalte partide care sunt aici şi care au susţinut-o pe doamna Anca Alexandrescu. Cred că un primul obiectiv deja a fost atins şi bifat ca îndeplinit, am arătat că suntem parte a societăţii bucureştene şi nimeni nu ne poate trimite la colt”, a mai afirmat Simion. George Simion a mai spus că ”sunt probleme cu buletinele de vot şi sunt probleme cu diferite forme de manipulare şi unii îşi proclamă victoria mult mai repede.

El le-a cerut celor din secţii să rămână în secţia de vot la Bucureşti şi la Buzău. ”Alegem să ne comportăm democratic şi să participăm la competiţiile electorale în speranţa că România va redeveni o democraţie funcţională cum nu mai este din momentul 6 decembrie încoace”, a mai spus Simion.