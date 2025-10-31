FOTO Cum vrea Egiptul să-și revitalizeze turismul, cu 7 milioane de vizitatori în plus anual: Pariu pe un uriaș obiectiv, de 50 de hectare

Oficialii egipteni speră că inaugurarea unui nou muzeu sâmbătă va accelera revigorarea industriei turismului, afectată de mai bine de un deceniu de tulburările interne, pandemie și de conflictele regionale, scrie Reuters.

Oficialii consideră că Marele Muzeu Egiptean, sau GEM (Grand Egyptian Museum), ar putea atrage doar el până la 7 milioane de vizitatori în plus în fiecare an, după deschiderea sa de sâmbătă, și să contribuie astfel la creșterea numărului total de vizitatori la aproximativ 30 de milioane până în 2030.

Situată în apropierea piramidelor din Giza și cu vedere la acestea, clădirea uriașă de 500.000 de metri pătrați (50 de hectare) va găzdui zeci de mii de artefacte, inclusiv colecția completă a comorilor faraonului Tutankhamon (cu peste 5.000 de piese), multe dintre ele fiind expuse pentru prima dată.

Sfinxul din Giza, celebra minune a lumii situată în apropierea orașului Cairo, Egipt, pe 23 decembrie 2024. FOTO: Offenberg / imago stock and people / Profimedia

Noul spațiu include expoziții imersive și dispozitive de realitate virtuală, în contrast cu expozițiile aglomerate și demodate din vechiul Muzeu Egiptean din centrul orașului Cairo.

Egiptul, care a avut nevoie de repetate salvări financiare pentru a-și stabiliza economia, folosește valută străină colectată din turism pentru a plăti importuri cruciale, precum combustibilul și grâul.

Vedere din Marele Muzeu Egiptean, pe 14 octombrie 2025. FOTO: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Speranțe în privința turismului cultural

Anul trecut, țara a atras 15,7 milioane de vizitatori care au cheltuit o sumă record de 15 miliarde de dolari, potrivit cifrelor oficiale. Turismul a scăzut la un nivel minim, de 3,8 miliarde de dolari în 2015-2016, victimă a tulburărilor politice prelungite după revolta din Egipt din 2011.

Cu toate acestea, factori precum infrastructura deteriorată, planificarea deficitară și restricțiile de securitate au frânat potențialul sectorului turistic. Chiar și cu redresarea recentă, Egiptul rămâne în urma rivalului regional Turcia, care a anunțat că a avut peste 50 de milioane de vizitatori din alte țări anul trecut și care au adus peste 60 de miliarde de dolari.

Ghada Abdelmoaty, profesor asociat la Institutul Superior de Turism și Hoteluri din Alexandria, a declarat că obiectivele privind numărul de vizitatori sunt realiste.

„Muzeul găzduiește o colecție uriașă care anterior era păstrată în depozite din cauza lipsei de spațiu de expunere”, a spus ea.

Turiști care vizitează Marele Muzeu Egiptean, situat lângă Piramidele din Giza, în Giza, Egipt, pe 14 octombrie 2025. FOTO: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Popular printre mulți călători pentru stațiunile sale de la Marea Roșie, Egiptul speră că deschiderea GEM va atrage și un număr tot mai mare de turiști interesați de cultură.

Analiștii spun că acest tip de turiști stau de obicei mai mult timp și cheltuiesc mai mulți bani decât cei care vin în principal pentru plaje.

Cifrele oficiale nu precizează cât de mulți turiști vin din motive culturale, dar un studiu din 2021 privind impactul posibil al GEM a estimat că aceștia reprezintă mai puțin de un sfert din total.

Abdelmoaty a estimat că numărul turiștilor interesați de cultură reprezintă doar 10-15% din totalul vizitatorilor din alte țări.

Remon Naguib, director comercial la Orient Hospitality Group, a spus că compania sa lucrează la integrarea noului muzeu în „programe comune” menite să atragă vizitatori care să se bucure atât de turismul cultural, cât și de vizitarea plajelor.

Turiștii ar putea „veni să viziteze muzeul, apoi să petreacă trei nopți într-o destinație de la Marea Roșie, inclusiv Ain Sukhna, care se află la doar o oră de Cairo”, a spus el.

Drumuri renovate, intrarea în piramide mutată

Veniturile din turism au devenit și mai importante în ultimii doi ani, deoarece atacurile asupra transportului maritim din Marea Roșie au îngreunat transporturile prin Canalul Suez, o altă sursă importantă de venituri în valută străină.

Turismul în sine s-a dovedit vulnerabil la șocuri, inclusiv la violența politică din anii 1990 și 2000, pandemia de COVID-19 și invazia Rusiei din 2022 în Ucraina – două țări care au reprezentat aproape o treime din sosirile turistice în 2021. Turismul a fost afectat și de războiul din Fâșia Gaza.

Pentru a profita pe deplin de deschiderea GEM, muzeul „trebuie să fie completat de o infrastructură turistică de foarte bună calitate – hoteluri, transport și multe altele”, a declarat Ragui Assaad, profesor de politică economică internațională la Universitatea din Minnesota.

Acest lucru înseamnă rezolvarea unor probleme precum transportul în Cairo, un megalopolis cu o populație estimată la 23 de milioane de locuitori. Drumurile care duc la noul muzeu au fost renovate, iar la aproximativ 25 de kilometri (15 mile) de GEM a fost construit un nou aeroport pentru a ocoli străzile aglomerate.

Statuia de fier de 27 de metri, intitulată „Paznicul”, realizată de artistul egiptean Deyaa Awed, care îi va întâmpina pe vizitatorii veniți la Marele Muzeu Egiptean din Giza, Egipt, pe 28 octombrie 2025. FOTO: Amr Nabil / AP / Profimedia

Intrarea în Piramidele din Giza a fost mutată în partea din spate pentru a reduce aglomerația și a ține vizitatorii departe de numeroșii agenți turistici din zonă, faimoși pentru insistența lor.

Ministrul turismului, Sherif Fathy, a declarat luna trecută că Egiptul a adăugat 5.000 de camere de hotel la cele 235.000 existente și speră să mai adauge încă 9.000 înainte de sfârșitul anului.