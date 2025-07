FOTO Frica Moscovei, văzută din satelit: Rușii îngroapă bombardierele strategice în buncăre pentru a scăpa de dronele ucrainene

Rusia a început construirea de structuri fortificate la bazele aeriene militare cheie, într-un efort evident de a-și proteja avioanele de luptă și bombardierele strategice în fața atacurilor din ce în ce mai sofisticate ale dronelor ucrainene, arată imagini din satelit analizate de Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) din SUA.

Imaginile, datate 7 și 9 iulie, relevă o intensificare a construcțiilor defensive la aerodromurile din regiunea Kursk din Rusia, inclusiv Khalino, și la baza aeriană Saki din peninsula anexată Crimeea, notează publicația rusă independentă The Moscow Times.

La Khalino, analiștii ISW au identificat 10 buncăre fortificate acoperite cu pământ, 12 adăposturi de tip buncăr din beton neacoperite și opt structuri asemănătoare hangarelor pentru avioane.

La baza Saki, imaginile din satelit au surprins, în câteva zile, două adăposturi noi din beton și buncăre pentru avioane aflate în curs de construcție.

