FOTO VIDEO Imagini cu blocul din Rahova unde două etaje s-au prăbușit după o explozie / Apartamente complet distruse

O explozie extrem de puternică s-a produs, vineri dimineaţă, la un bloc de locuinţe din cartierul Rahova, în sectorul 5 al Capitalei. Primele imagini arată că două etaje blocului de opt etaje au fost afectate.

Explozia s-a produs la nivelul etajelor 5 și 6 într-un bloc cu 8 etaje, a transmis Departamentul pentru Situațiii de Urgență. Autoritățile au anunțat că sunt mai multe victime și a fost activat planul roșu de intervenție.

Mai multe imagini de la locul accidentului au fost publicate pe pagina de Facebook Info trafic București și Ilfov.

Salvatorii prezenți la fața locului asigură evacuarea locatarilor din imobilul afectat și execută misiuni de căutare pentru identificarea altor posibile persoane surprinse, transmite și IGSU.