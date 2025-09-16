FOTO Imagini emblematice din viața lui Robert Redford. Actorul a murit la 89 de ani

Cunoscutul actor Robert Redford a murit, marți dimineață, la reședința sa din Utah, la 89 de ani.
În perioada de glorie a anilor ’70, puţini actori aveau carisma lui Redford, care a jucat de-a lungul vremii alături de actori emblematici.
Pe lângă faptul că a fost unul dintre cei mai populari actori, el s-a lansat în regie la 40 de ani și a câștigat un Premiu Oscar pentru prima sa încercare, cu filmul Ordinary People (1980).
Iată câteva imagini cu Robert Redford în unele dintre rolurile cunoscute pe care le-a jucat: