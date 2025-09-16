FOTO Imagini emblematice din viața lui Robert Redford. Actorul a murit la 89 de ani

Cunoscutul actor Robert Redford a murit, marți dimineață, la reședința sa din Utah, la 89 de ani.

În perioada de glorie a anilor ’70, puţini actori aveau carisma lui Redford, care a jucat de-a lungul vremii alături de actori emblematici.

Pe lângă faptul că a fost unul dintre cei mai populari actori, el s-a lansat în regie la 40 de ani și a câștigat un Premiu Oscar pentru prima sa încercare, cu filmul Ordinary People (1980).

Robert Redford după ce a câștigat un Oscar în 1981, pe scenă cu Ronald L. Schwary, Robert De Niro, Sissy Spacek. Credit line: Anonymous / AP / Profimedia

Iată câteva imagini cu Robert Redford în unele dintre rolurile cunoscute pe care le-a jucat:

Robert Redford în Cei patru bandiți. 1972. Credit line: Landers Roberts Productions / Christophel Collection / Profimedia

Actorul în filmul ALL THE PRESIDENT’S MEN din 1976. Credit line: Warner Bros. – Wildwood Enterpri / Christophel Collection / Profimedia

Michelle Pfeiffer și Robert Redford în Up Close & Persona din 1996. Credit line: Pictorial Press, Pictorial Press Ltd / Alamy / Profimedia

În filmul „Out of Africa”, alături de Meryl Streep (1985). Credit line: Mirage Enterprises / Christophel Collection / Profimedia

Morgan Freeman și Robert Redford în An Unfinished Life – în anul 2005. Credit line: Miramax / Revolution Studios / Initial Entertainment Group / Christophel Collection / Profimedia