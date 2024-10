FOTO Limită de timp pentru îmbrățișări pe un aeroport din Noua Zeelandă. „Pentru despărțiri mai afectuoase, folosiți parcarea”

Aeroportul Dunedin din Noua Zeelandă a stârnit controverse cu un nou semn, conform căruia impune o limită de trei minute pentru îmbrăţişări în zona de sosire a călătorilor pentru zboruri, relatează CNN, citat de News.ro.

„Pentru despărţiri mai afectuoase, vă rugăm să folosiţi parcarea”, mai arată semnul de la aeroport.

Unii dintre cei care au comentat o postare pe Facebook care a devenit virală sunt indignaţi de interdicţia de a se îmbrăţişa, în timp ce alţii se minunează de faptul că un aeroport încă mai are o zonă de „drop-off” gratuită, având în vedere creşterea generală a taxelor şi amenzilor.

Is your preferred airport goodbye a fleeting embrace or the full parking lot experience? New Zealand's Dunedin Airport would like you to make up your mind. 🤡 pic.twitter.com/tOFO7KeOkr