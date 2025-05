FOTO Locații ale comunității evreiești din Paris, inclusiv Memorialul Holocaustului, au fost vandalizate. Autoritățile condamnă „aceste acte odioase”

Memorialul Holocaustului, două sinagogi și un restaurant evreiesc din centrul Parisului au fost stropite cu vopsea verde în cursul nopții de vineri spre sâmbătă, în ceea ce pare să fi fost o acțiune coordonată, au declarat surse din poliție, potrivit France 24. Comunitatea evreiască din Franța este una dintre cele mai numeroase din lume și s-a confruntat cu un număr tot mai mare de atacuri antisemite după izbucnirea războiului din Fâșia Gaza în 7 octombrie 2023.

Actele de vandalism au fost condamnate de guvernul francez și de oficialii locali, potrivit AFP.

„Sunt profund dezgustat de aceste acte odioase care vizează comunitatea evreiască”, a declarat ministrul francez al afacerilor interne, Bruno Retailleau, într-o postare pe platforma X.

Nu au fost efectuate arestări.

Overnight in Paris, the Holocaust Memorial, two synagogues, and a Jewish restaurant were vandalized. In a world where no Jews are safe, I will advocate for Israel’s existence and security for the rest of my life as fiercely as I am doing now. pic.twitter.com/0BttLBUAn6