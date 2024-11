FOTO Mesaj obscen la adresa lui Vladimir Putin, în centrul Moscovei. Un bărbat mascat l-a sfidat de la înălțime

Un bărbat mascat a fost arestat după ce a organizat un protest față de președintele rus Vladimir Putin, cățărat pe un panou publicitar chiar în centrul Moscovei, relatează luni presa rusă, acesta fiind un rar act de sfidare publică într-o țară puternic afectată de cenzură și represiune de la începutul războiului împotriva Ucrainei, potrivit The Moscow Times.

Bărbatul s-a urcat luni pe un panou publicitar amplasat pe bulevardul Prospekt Akademika Sakharova, înainte de ora locală 16.00, potrivit canalului de Telegram Ostorozhno Novosti.

Martorii oculari au afirmat că bărbatul a desfășurat două afișe pe care scria „Putin, unde ești, b****? Fă-mi loc” („Putin, where are you, b****? Make space for me”).

Fotografiile distribuite de Ostorozhno Novosti surprind cel puțin trei ofițeri de poliție stând în fața stâlpului cu panoul publicitar pe care se cățărase protestatarul.

Panoul este situat în apropierea unei clădiri de birouri care găzduiește mai multe bănci și centrul de afaceri Domnikov.

Un martor ocular a precizat pentru Ostorozhno Novosti că protestatarul „dispăruse” atunci când forțele de ordine au revenit în zonă, după 40 de minute, deși bannerul rămăsese intact, în timp ce afișul cu „Putin” lipsea.

Agenții au reușit să îl găsească și să îl aresteze pe protestatar „ceva mai târziu”, potrivit acestui de știri de pe Telegram, și i-au chemat pe muncitorii specializați în gestionarea panourilor stradale să îndepărteze afișele anti-Putin.

Numele protestatarului nu este la acest moment cunoscut.