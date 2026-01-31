FOTO Nouă fabrică în România. Una dintre cele mai importante investiții industriale realizate recent în zona metropolitană Cluj

O nouă hală de producție a fost inaugurată în Parcul Industrial Nervia, din comuna Apahida, județul Cluj.

Energom, companie parte a grupului francez Gonzales, a inaugurat o nouă hală de producție în Parcul Industrial Nervia din comuna Apahida, județul Cluj, în urma unei investiții de 7 milioane de euro.

