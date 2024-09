FOTO O rachetă intercontinentală rusă Satan a explodat în timpul unui test. Modelul Sarmat, marcat de eșecuri la testare

O rachetă balistică intercontinentală Sarmat a explodat în timpul unui test desfășurat la Plesețk, în Rusia, informează MeNMyRC, un proiect de colectare de informații din surse deschise, citat de Ukrainska Pravda. Modelul Sarmat, gândit să lovească obiective la distanțe foarte mari, de până la 18.000 km, este cunoscut în presa occidentală sub numele de Satan II.

MeNMyRC a ajuns la această concluzie în baza imaginilor din satelit care arată un crater mare în Plesețk, precum și pe datele legate de zborurile de recunoaștere ale avioanelor americane.

Craterul uriaș ar indica faptul că racheta a explodat în siloz, distrugând poligonul de testare. Incendiul provocat a fost detectat de sateliții NOAA-20 și SUOMI NPP.

Un avion american de recunoaștere Boeing RC-135S Cobra Ball a decolat de la o bază din Alaska pentru a observa testele rachetei Sarmat, susține MeNMyRC, citând datele FlightRadar24. Totuși, o lansare nu a fost observată.

As is readily apparent, the RS-28 Sarmat test was a complete failure. The missile detonated in the silo leaving a massive crater and destroying the test site. The… https://t.co/FuKIaTNFVs pic.twitter.com/AuIpQRrDLa