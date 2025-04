FOTO Pilot de F-16 ucis în luptele din Ucraina, „apărându-și patria de invadatori”

Autoritățile de la Kiev au anunțat, sâmbătă, că un pilot ucrainean de F-16 a murit în luptă, în al doilea incident de acest gen după livrarea importantelor avioane de vânătoare de fabricație americană pentru sprijinirea Ucrainei în bătălia cu invadatorii ruși, relatează AFP.

„În 12 aprilie 2025, Pavlo Ivanov, în vârstă de 26 de ani, a murit în timp ce zbura cu un F-16 într-o misiune de luptă”, a declarat armata ucraineană.

„A fost ucis în acțiune, apărându-și patria de invadatori”, au adăugat forțele Kievului.

Armata nu a oferit și alte detalii despre împrejurările în care a avut loc evenimentul, dar a precizat că o comisie lucrează la a stabili „toate circumstanțele tragediei”.

„Piloții lucrează la maximul capacității lor umane și tehnice, riscându-și viața de fiecare dată când îndeplinesc misiuni de luptă. Pavlo a fost unul dintre ei!”, a subliniat armata.

Today, 21-year-old Ukrainian fighter pilot Pavlo Ivanov was killed during a combat mission in an F-16.



He died defending his country—young, brave, and fearless. pic.twitter.com/T1Ic7TcU8t