FOTO. Primăria Craiova anunță că prelungește Târgul de Crăciun până aproape de jumătatea lui ianuarie. Ce se întâmplă cu „rivalul” de la Sibiu și cum arată cele două târguri. Care credeți că e mai frumos?

Asaltată de cereri din partea agențiilor de turism, primăria condusă de Olguța Vailescu, anunță că a decis prelungirea Târgului de Crăciun până pe 11 ianuarie 2026. Celălalt târg-magnet pentru turiști străini, cel de la Sibiu, se oprește pe 4 ianuarie 2026. Hotnews le-a vizitat în viteză pe amândouă și a ajuns la o concluzie: e greu de stabilit care dintre ele este mai frumos, însă un lucru e destul de vizibil: cele două sunt destul de diferite.

Două orașe conduse de ani buni de două doamne – Craiova – Lia Olguța Vasilescu și Sibiu – Astrid Fodor se duelează de la distanță și în acest an pentru atenția și banii turiștilor cu două târguri de Crăciun a căror notorietate a depășit cu mult granițele țării.

În timp ce Târgul de Crăciun de la Craiova se extinde în fiecare an, nu doar ca teritoriu, dar și ca durată, cel sibian își păstrează nota de târg de crăciun nemțesc, mai mic, mai puțin gălăgios.

În acest an, Târgul craiovean s-a deschis oficial pe 14 noiembrie 2025, având ca tema „Spărgătorul de Nuci”. Centrul orașului, în care s-a târgul s-a extins în fiecare an tot mai mult, era plin și în acest an de astfel de figurine-statuete lângă care turiștii, veniți în număr extrem de mare, își făceau fotografii.

Luna trecută, într-un interviu la Antena 3, primărița Olguța Vasilescu a evitat să răspundă cât a costat ediția din acest an. A precizat cât a plătit Primăria pentru ediția din 2024: 2 milioane de lei, adăugând că a făcut însă profit aproape dublu.

Nu a lipsit nici bradul-scenă din care a cântat și în aces an, printre alții, Antonia, Aurelian Temișan sau Ștefan Hrușcă, și nici celebra sanie zburătoare a lui Moș Crăciun sau urșii polari, un alt magnet pentru fotografii.

În rest, tarabe cu de toate, cu absolut tot ce se poate vinde la un târg de Crăciun sau bâlci: jucării, obiecte meșteșugărești sau chinezării, o alee improvizată de mâncare tradițională cu cozi imense la fiecare stand, cu tonete secuiești de kurtos-kalacs la fiecare pas, cu vin fiert sau bere fiartă, țuică oltenească (și nu numai).

Anul trecut, Primăria Craiovei se lăuda cu 2 milioane de vizitatori, iar orașul și târgul au fost pline și în acest an, în special serile, când abia te puteai strecura prin mulțime, iar spațiile de cazare rămase au fost extrem de puține.

Târgul rămâne deschis așadar până pe 11 ianuarie 2026, dată până la care vor funcționa roata panoramică, patinoarul, căsuțele cu bunătăți, decorațiunile spectaculoase și cele peste 2 milioane de luminițe.

De Revelion la Craiova vor cânta DJ Emil Safta, urmat de Manuel Riva și craioveanul Alex Velea.

Cum arată Târgul de la Sibiu: mai restrâns, orientat mai degrabă spre specificul local

Cum o tradiție de 18 ani, deschis în 2007 anul în care Sibiu era Capitală Culturală a Europei, ediția din acest an a Târgului de Crăciun a pus accent pe autenticitate, pe identitatea locală și valorile culturale românești, potrivit descrierii făcute de organizatori.

Iar asta s-a văzut în aceste zile, în selecția celor care au avut standuri în Piața Mare a orașului: o selecție de produse locale, de la obiecte tradiționale din lemn, globuri și ornamente de Crăciun, decorațiuni din portocale uscate și scorțișoară, produse din ceramică, pielărie, fulare, căciuli, mănuși – perfecte pentru frigul din ultimele zile, brânzeturi locale, bijuterii hand-made. Printre acestea s-au strecurat și produse de dincolo de granițele locale: jucării, ciocolată, căni.

În centrul târgului sibian, deschis tot pe 14 noiembrie, se află zona de mâncare tradițională (mai puțini mici, mai mulți cârnați) dar mult mai restrânsă decât cea din Craiova, standurile cu vin fiert cu sau fără rom (12 lei/paharul – un pic mai scump decât în Oltenia), kurtos, o roată imensă care se învârtea în permanență, iar nu departe de brad, a fost amplasat un chalet din lemn, asemănător celor din stațiunile de schi, în care turiștii puteau să stea la o masă, să asculte o muzică dată prea tare și să bea un vin, o bere sau un cocktail.

Anul trecut, la Sibiu au ajuns, potrivit organizatorilor, circa jumătate de milion de turiști.

Tot în Piața Mare din Sibiu va fi organizat și concertul de Revelion. Aici va cânta trupa Cargo.