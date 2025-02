FOTO Proprietarul La Mama, negocieri avansate pentru deschiderea a trei restaurante noi în Capitală: Luăm în considerare și concepte noi. Minimum 10 restaurante La Mama în București ar da foarte bine

Lanțul de restaurante La Mama, care mai numără în prezent 5 unități în București, după închiderea locației de la Ateneu, din centrul Capitalei, a avut în 2024 vânzări totale de aproape 26 de milioane de lei, în ușoară creștere față de 2023.

“Pentru noi, 2024 a fost un an bun, a fost un an de creștere. Am finalizat anul pe profit”, spune, pentru Profit.ro, Cătălin Mahu, proprietarul rețelei La Mama.

Citiți articolul integral pe Profit.ro.

Restaurant, Foto: Dreamstime.com