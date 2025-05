FOTO Șefa Parlamentului European, mesaj în miez de noapte, după întâlnirea cu Nicușor Dan

Președinta Parlamentului European (PE), Roberta Metsola, a publicat miercuri noapte un mesaj în urma întâlnirii informale pe care a avut-o la București, în cursul serii, cu președintele ales Nicușor Dan.

„Împreună la București. Împreună pentru Europa. Împreună pentru România”, a scris Roberta Metsola, într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X, alături de o fotografie în care dă mâna cu Nicușor Dan.

Mesajul, redactat atât în limba engleză, cât și în română, precum și fotografia au fost postate în jurul orei 00:30, în noaptea de miercuri spre joi.

Together in Bucharest. Together for Europe. Together for Romania.



Împreună la București. Împreună pentru Europa. Împreună pentru România. pic.twitter.com/Lx5tPvkLI6