FOTO Simona Halep, întâlnire specială cu antrenorul alături de care a obținut cele mai importante rezultate ale carierei

Revenită de curând în circuitul WTA, Simona Halep a luat o pauză de la tenis după ce accidentarea la genunchi i-a dat bătăi de cap, iar fosta lideră mondială s-a văzut cu Darren Cahill, fostul ei antrenor.

Simona Halep, întâlnire specială cu Darren Cahill

Simona Halep va juca zilele acestea la Cluj alături de Andrei Pavel împotriva perechii formate din Andre Agassi și Steffi Graf, însă până atunci românca a profitat de o ocazie pentru a se revedea cu Darren Cahill, antrenorul alături de care a realizat cele mai importante rezultate în tenis.

Fosta lideră mondială a publicat o fotografie alături de acesta pe contul său oficial de Instagram, unde a avut și un mesaj pentru australian.

„Sunt fericită să petrec ceva timp alături de acest super-om. Un antrenor grozav, dar un prieten şi mai bun.” – a scris aceasta.

În prezent, Darren Cahill îl antrenează pe italianul Jannik Sinner, proaspătul număr 1 mondial din clasamentul ATP.

Jannik Sinner este al patrulea jucător antrenat de Darren Cahill care ajunge pe primul loc mondial. Lleyton Hewitt, Andre Agassi şi Simona Halep sunt ceilalţi lideri mondiali pregătiţi de australian.

Simona Halep și Darren Cahill, șase ani împreună în circuitul WTA

Simona și Darren au început colaborarea în 2015, cei doi ajungând să lucreze inițial împreună datorită programului Adidas pentru dezvoltarea tinerilor jucători.

Halep și Cahill au lucrat în perioada 2015-2018, iar Simona a reușit să câștige turneul de la Roland Garros (2018) și să ajungă pe locul 1 în ierarhia WTA.

Prima despărțire a avut loc la finalul lui 2018, atunci când Darren a spus că are nevoie de mai mult timp pentru familia sa.

Pe 12 septembrie 2019, Simona anunța revenirea australianului în echipa sa. În vara acelui an, sportiva noastră cucerise titlul la Wimbledon alături de Daniel Dobre, dar și cu ajutorul sfaturilor venite de la analistul sportiv Darren Cahill (ESPN).

Colaborarea celor doi a continuat în 2020, un an în care însă s-a jucat puțin tenis din cauza pandemiei de coronavirus. În plus, Simona nu a participat nici la US Open.

2021 a fost unul dificil pentru Halep: s-a accidentat la Roma, iar apoi a ratat practic cea mai importantă parte a sezonului: Roland Garros, Wimbledon și Jocurile Olimpice de la Tokyo, iar despărțirea a fost anunțată pe 22 septembrie.