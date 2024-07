FOTO Un elicopter s-a prăbușit pe clădirea unei ferme de porci dintr-un sat irlandez / Doi bărbați au murit

Doi bărbați au murit marți după ce un elicopter s-a prăbușit pe o clădire situată în apropierea satului Killucan din Irlanda, scriu The Guardian și Reuters.

Poliția irlandeză a precizat că accidentul a avut loc marți, în jurul orei locale 15.30, pe un teren agricol situat la est de satul cu aproximativ 360 de locuitori.

O fotografie de pe site-ul televiziunii RTÉ arată un elicopter înfipt în ceea pare a fi acoperișul unei clădiri care aparține unei ferme agricole.

CASUALTIES REPORTED IN HELICOPTER CRASH IN WESTMEATH, IRELAND The incident occurred in Killucan, Joristown, with emergency services notified at 3:30 p.m. (UTC+1). The Air Accident Investigation Unit is investigating the crash, which involved a single-engine helicopter. pic.twitter.com/Fkk9zXxCBj

Cadavrele a doi bărbați în vârstă de 40 de ani, unul irlandez și unul despre care poliția crede că este din Europa de Est, au fost preluate de la fața locului. Nu este momentan clar dacă cele două victime se aflau în elicopter sau la sol.

Nu a fost indicată cauza incidentului, iar poliția a anunțat că anchetatorii specializați în accidentele aviatice au preluat cazul.

Localnicii au declarat pentru RTÉ Drivetime că accidentul a avut loc la o fermă de porci din spatele terenurilor de sport ale asociației locale de atletism.

'It's a farmyard and you can see some part of the helicopter sticking out of the roof of one of the buildings'



Speaking to @TheHardShoulder, Brian O 'Loughlin, Editor of the Westmeath Examiner, near to the scene of the helicopter crash in Killucan, Westmeath pic.twitter.com/m4fF910H9q