FOTO Un manechin cu fața lui Elon Musk, atârnat de picioare în piața din Milano unde a fost expus cadavrul lui Benito Mussolini

Studenții italieni au agățat marți o păpușă cu chipul miliardarului Elon Musk cu capul în jos în Piazzale Loreto din Milano, locul unde trupul dictatorului fascist Benito Mussolini a fost profanat în 1945, relatează ANSA și Latin Times.

Protestul tinerilor vine la scurt timp după ce susținătorul lui Donald Trump a făcut, de două ori, un gest cu mâna în timp ce vorbea la o festivitate dedicată învestirii noului președinte american a atras, în mediul online, comparaţii cu salutul nazist.

Organizația studențească Cambiare Rotta (Schimbăm cursul) a revendicat această formă de protest, împărtășind imagini cu manechinul, confecționat dintr-un sac plin cu gunoaie pe care a fost pus chipul lui Musk. Păpușa a fost agățată de picioare de o poartă din piață.

"C'é sempre posto a piazzale Loreto, Elon…". É la frase che accompagna il post del collettivo di studenti Cambiare rotta, in cui compare la foto di un fantoccio con la faccia di Elon Musk, appeso a testa in giù in piazzale Loreto a Milano. #ANSA https://t.co/DDs618CXCT pic.twitter.com/JQoIvWhbMg