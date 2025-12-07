FOTO Un șofer băut și fără permis și-a abandonat mașina în albia unui râu, în timp ce fugea de polițiști, în Neamț

Băut și fără permis, tânărul în vârstă de 29 de ani a refuzat să oprească la semnalul poliţiştilor, a trecut prin albia unui râu, după care și-a abandonat mașina. El a fost prins într-o zonă împădurită și a fost reținut, anunță duminică IPJ Neamț.

Incidentul a avut loc sâmbătă seară, în jurul orei 22.40, când poliţiştii de la Secția de Poliţie Rurală Ştefan cel Mare au fost sesizaţi „că un autoturism se deplasează haotic, punând în pericol mai multe persoane”.

„Poliţiştii s-au deplasat la faţa locului, pe strada Calea Romanului din localitatea Girov, unde au identificat un autoturism, care avea direcţia de deplasare spre satul Boţeşti. Poliţiştii au pornit semnalele acustice şi luminoase, conducătorul auto neconformându-se şi continuându-şi deplasarea pe mai multe străzi spre ieşirea din satul Boţeşti”, a transmis IPJ Neamț, citat de Agerpres.

Ajuns în zona unei balastiere, tânărul a trecut cu mașina prin albia râului Cracău, iar în momentul în care n-a mai putut înainta, a ieşit din vehicul, fugind de poliţişti şi abandonând autoturismul.

Imagini cu mașina sa blocată în apă au fost postate de publicația locală Știri din Neamț.

Foto: Știri din Neamț Foto: Știri din Neamț

„În urma activităţilor de căutare, conducătorul auto a fost depistat de poliţişti într-o zonă împădurită din localitatea Boţeşti. Conducătorul auto, în vârstă de 29 de ani, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,66 mg/l alcool pur în aerul expirat. Totodată, în urma verificărilor efectuate de poliţişti a rezultat faptul că acesta nu deţine permis de conducere”, a precizat IPJ Neamț

Duminică, tânărul a fost reținut, acesta fiind cercetat pentru infracţiunile de conducerea unui vehicul fără permis de conducere şi sub influenţa alcoolului.