FOTO Unul dintre cele mai vechi supermarketuri din București scapă de demolare. Are deja și un nou chiriaș

Unul dintre cele mai vechi supermarketuri din București, fostul magazin Billa – și ulterior Carrefour – din cartierul bucureștean Drumul Taberei, scapă de demolarea planificată inițial, urmând să fie ocupat de către retailerul francez Auchan, cu al doilea supermarket ATAC din capitală, conform datelor Profit.ro.

La finele anului 2023, Profit.ro a anunțat că omul de afaceri Alin Niculae, proprietarul celui mai mare distribuitor independent de motorină din România, pregătește demolarea fostului supermarket Carrefour Market din cartierul Drumul Taberei, magazin deschis în urmă cu circa 15 ani sub brandul Billa, și planifică în locul său un ansamblu rezidențial cu peste 400 de apartamente.

Citiți integral articolul pe Profit.ro.