FOTO/VIDEO Atac devastator ucrainean în Crimeea ocupată / „Un incendiu uriaș”, detectat de sistemele NASA / Autoritățile ruse admit amploarea loviturii

Dronele ucrainene au lovit un depozit de petrol din Feodosia, Crimeea, ocupată de Rusia, pentru a doua oară în mai puțin de o săptămână, provocând un incendiu masiv care putea fi văzut de la kilometri distanță, au declarat autoritățile ruse și surse locale, citate de Reuters și The Moscow Times.

Un atac ucrainean cu drone asupra Crimeei anexate de Rusia a provocat un incendiu la un important depozit de petrol peste noapte, au declarat luni dimineață autoritățile instalate de Kremlin.

Canalul Telegram Krimski Veter („Vântul Crimeii”) a vorbit despre mai multe explozii luni dimineața și a postat clipuri care arătau cel puțin trei rezervoare de petrol în flăcări, potrivit The Moscow Times.

🔥Ukrainian SOF and SBU struck deep in occupied Crimea, hitting Feodosia’s oil terminal and several power stations.



At least five tanks at the Feodosia oil terminal are burning. The “Kafa” substation, part of Russia’s energy bridge to Crimea, took heavy damage to transformers… pic.twitter.com/XY3ZRZy4uB — Saint Javelin (@saintjavelin) October 13, 2025

Martorii oculari au declarat că zeci de camioane de pompieri s-au deplasat la fața locului, în timp ce fumul dens umplea cerul. Imaginile din satelit au confirmat ulterior amploarea incendiului.

Sistemul de informații privind incendiile al NASA a arătat mai multe incendii active la terminalul din Feodosia.

„Incendiul este uriaș – imaginile termice arată coloane de căldură deasupra orașului și a mării”, a scris canalul.

Atac ucrainean în Crimeea. FOTO: east2west news / WillWest News / Profimedia

Guvernatorul Crimeei, Serghei Aksionov, a declarat că sistemele de apărare antiaeriană au doborât peste 20 de drone.

Aksionov a spus că echipele de urgență au fost trimise la terminalul petrolier din Feodosia, adăugând că nu s-au înregistrat răniți sau morți în urma atacului aerian.

Ukrainian attack drones just successfully struck the Feodosia fuel terminal in Russian-occupied Crimea, setting the massive storage facility ablaze for the second time in a little over a week.



The fuel dump, one of the largest in Crimea, is fiercely burning. pic.twitter.com/gY6nF1XSXP — OSINTtechnical (@Osinttechnical) October 12, 2025

Terminalul petrolier din Feodosia, situat la aproximativ 250 de kilometri de linia frontului din Ucraina, a fost incendiat la începutul acestei luni în urma unui atac cu drone. Cu o capacitate de până la 250.000 de tone, este cel mai mare centru de stocare și transbordare a petrolului din peninsulă.

Ministerul Apărării al Rusiei a declarat luni că sistemele sale de apărare antiaeriană au distrus peste 100 de drone ucrainene peste noapte, inclusiv 40 deasupra Crimeei anexate și peste 20 deasupra Mării Negre și Mării Azov. Mai târziu, luni, ministerul a declarat că alte 16 drone ucrainene au fost interceptate deasupra Crimeei.

Ucraina și-a intensificat în ultimele săptămâni campania de atacuri cu drone împotriva infrastructurii energetice a Rusiei, în încercarea de a reduce veniturile de care Moscova depinde pentru a-și finanța războiul. Atacurile au dus prețurile benzinei la niveluri record și au provocat o penurie de combustibil în toată țara.

Săptămâna trecută, comandantul suprem al Ucrainei a afirmat că forțele sale au redus capacitatea de prelucrare a petrolului în Rusia cu 21%.