FOTO/VIDEO Bombă de 500 kg, lansată de ruși asupra unei piețe din Donețk, în timp ce oamenii erau la cumpărături. „Pur și simplu oribil”

Un bombardament al forțelor ruse efectuat miercuri asupra unui centru comercial și a unei piețe din Dobropillia, un oraș situat în regiunea Donețk, în apropierea liniei frontului războiului care durează de 40 de luni, a ucis doi oameni, a rănit alte 27 de persoane și a provocat pagube pe scară largă, au anunțat oficialii ucraineni, potrivit Reuters.

Vadim Filașkin, guvernatorul regiunii Donețk din estul țării, a afirmat că o bombă de 500 de kilograme (1.100 de livre) a fost lansată la ora 17:20, când cumpărătorii erau afară.

El a precizat că au fost doi morți și 22 de răniți, iar opt blocuri de apartamente din apropiere și opt mașini au fost distruse.

Imaginile video postate online arătau zone din jurul centrului comercial în flăcări, cu fum care se ridica spre cer.

„Pompierii sting incendiul, deoarece există posibilitatea ca în interiorul centrului comercial să se mai afle persoane”, a spus Filașkin, la televiziunea ucraineană.

„Ocupanții au aruncat bomba într-un moment în care Dobropillia era aglomerată. Mulți oameni erau la cumpărături. Ocupanții au vizat în mod intenționat centrul comercial. Toate centrele comerciale din apropiere au fost distruse sau avariate”, a adăugat guvernatorul.

Serviciile naționale de urgență din Ucraina au estimat numărul răniților la 27, iar apoi Filașkin a confirmat bilanțul, într-un mesaj publicat pe pagina lui de Telegram.

Filașkin a afirmat anterior că aproximativ 30 de tarabe au fost avariate.

