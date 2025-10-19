FOTO / VIDEO „Câte mai trebuie să moară?” Marș în Capitală și în alte orașe din țară pentru siguranța femeilor

Proteste simultane au avut loc duminică, în București și în mai multe orașe din țară, în cadrul celei de-a XI-a ediții a marșului „Împreună pentru Siguranța Femeilor”, cu scopul de a atrage atenția asupra violenței domestice, a femicidului și a nevoii de sprijin real pentru victime.

În Capitală, aproximativ 1.000 de persoane s-au adunat în Piața Universității, de unde la ora 16:00 au plecat în marș spre Piața Victoriei. Participanții au scandat: „1,2,3,4 – doborâm patriarhatul! 5,6,7,8 – nedreptatea să ia foc!” și „Suntem toate solidare, agresorii n-au scăpare”, între altele.

Pe pancarte se poate citi: „Siguranță în orice mediu. Acasă. La școală. Pe stradă. La locul de muncă”, „Câte mai trebuie să moară ca să fie luate în serios? 46 de femicide” sau „Nu mă simt flatată să fiu agresată”.

La manifestație au fost prezenți și protestatari pro-Palestina, care au atras atenția asupra situației umanitare din Fâșia Gaza.

Marșuri de protest s-au organizat și în Cluj, Timișoara, Iași, Sibiu, Piatra-Neamț, Baia Mare, Arad și Oradea.

Organizațiile participante cer aplicarea coerentă a legislației existente și modificarea ei acolo unde este necesar, astfel încât riscul asupra femeilor să fie evaluat corect, prin analiza istoricului agresorilor.

„Cerem Parlamentului să modifice legea pentru a preveni femicidele şi violenţele care le preced, astfel încât în toate cazurile de violenţă împotriva femeilor şi fetelor să fie evaluat şi identificat la timp riscul de către poliţişti, procurori, judecători, să poată fi dispuse de îndată măsuri de protecţie, iar agresorii să răspundă pentru faptele lor”, a transmis centrul Filia, unul dintre iniţiatorii evenimentelor pentru susţinerea femeilor, potrivit News.ro.

În medie, la fiecare trei zile ale lui 2025, un bărbat a încercat să omoare o femeie în România

Din ianuarie și până în septembrie, în medie, la fiecare 3 zile un bărbat a încercat să omoare o femeie în România. În 46 de cazuri, femeia a murit, potrivit unui articol realizat de siteul de investigații Snoop.

Datele solicitate și centralizate de la 42 de Parchete din țară arată că 77 de cazuri din 89, omor și tentativă de omor ale unor bărbați asupra femeilor, intră în categoria femicidului.

Femicidul înseamnă uciderea intenționată a unei femei sau fete, adesea comisă de către un bărbat / partener intim, ca urmare a unor sentimente de ură, conform ONU, OMS și Convenției de la Istanbul.