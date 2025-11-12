FOTO/VIDEO Imaginile zilei la „Jocurile Olimpice” ale tehnologiei. Robotul încălțat cu teniși chinezești. Poate fi cumpărat pentru acasă

Peste 70.000 de oameni participă în aceste zile la Lisabona, Portugalia, la Web Summit 2025, unul dintre cele mai mari evenimente de tehnologie din lume. Alături de ei, aici sunt și câțiva roboți. Din China.

HotNews relatează de la ediția din acest an, unde vin câteva nume sonore ale industriei tech, media, șefii unora dintre cele mai mari companii din lume sau celebrități din lumea filmului, muzicii sau sportului.

„Nu sunt europeni, nu sunt americani”

„În următoarele zile, veți întâlni câțiva dintre cei mai avansați roboți umanoizi, aici, la Web Summit. Nu sunt europeni, nu sunt americani, ci sunt chinezi. În următoarele zile, veți auzi ceea ce spun reprezentanții câtorva dintre cele mai avansate modele de AI. În ultimele săptămâni, mai toate sunt chinezești”, a spus luni seară, în discursul de lansare a evenimentului, fondatorul acestuia, Paddy Cosgrave, marcând avansul pe care companiile asiatice încep să-l aibă în fața celor occidentale.

Paddy Cosgrave, la Web Summit 2025, în Lisabona. Foto: SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia

Unul dintre aceste modele de roboți umanoizi este, într-adevăr, prezent într-unul dintre uriașele pavilioane în care se află standurile de prezentare naționale și private, dar și scenele secundare ale summitului.

Teleghidat de un om, robotul aproape aleargă prin mulțime. Nu are încă cursivitatea umană a mersului, mișcările sale sunt încă pe alocuri bruște, întinde mâna pentru o strângere celor curioși, transmite pupici.

Robotul este realizat de compania chineză Unitree, specializată inițial în roboți cu patru picioare. În 2024, a lansat însă primul robot biped. Robotul din imagine este un model Unitree G1, iar potrivit informațiilor și imaginilor de pe site-ul oficial, el poate merge și pe suprafețe neregulate (teren relativ accidentat, cu pietriș), poate executa mișcări de dans, poate extrage nuci dintr-un coș și să le spargă, poate deschide o sticlă de cola etc.

De vânzare

Robotul are 35 de kg, o înălțime de 130 de cm, se mișcă cu o viteză de 2 metri/secundă (omul obișnuit se mișcă în medie cu 1.10 metri pe secundă) și are o autonomie a bateriei de 2 ore. Un astfel de robot poate fi cumpărat de pe site-ul companiei, la un preț de 16.000 de dolari.

În timp ce unul dintre roboți prindea viteză prin mulțime, un altul epuizat fusese „abandonat” într-un colț al unui stand. Spre amuzamentul celor care treceau și îl observau, robotul era încălțat cu o pereche de teniși chinezești.