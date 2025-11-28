FOTO/VIDEO Mii de persoane la un protest pro-UE în capitala Georgiei. „Nu vom lăsa un guvern pro-rus să ne fure viitorul european”

Mii de georgieni proeuropeni au ieșit în stradă la Tbilisi, vineri, la împlinirea a un an de la decizia guvernului de a bloca parcursul țării către aderarea la UE, care a declanșat proteste în masă, relatează AFP.

Georgia este marcată de o criză politică de la alegerile parlamentare de anul trecut, pe care opoziția le-a reclamat drept trucate în favoarea partidului de guvernământ Visul Georgian și a respins rezultatele.

În 28 noiembrie 2024, guvernul de la Tbilisi a anunțat că nu va cere deschiderea discuțiilor de aderare la UE cu Bruxelles-ul până în 2028, provocând proteste în masă.

Inițial, manifestațiile din fața parlamentului georgian adunau zeci de mii de persoane, însă între timp prezența s-a redus la câteva sute, pe fondul amenzilor mari aplicate protestatarilor și al arestărilor de activiști și lideri din opoziție.

„Georgia aparține Europei”

Câteva mii de persoane au defilat vineri seară pe principalul bulevard din capitala Tbilisi, iar apoi au protestat în fața parlamentului. Mulți dintre manifestanți au afișat drapelul național și steagul UE.

„Georgia aparține Europei și nu vom lăsa un guvern pro-rus, care se agață de putere prin fraudă electorală, să ne fure viitorul european”, a declarat pentru AFP unul dintre demonstranți, filologul Tsiala Nodia, în vârstă de 61 de ani.

„Poate că Georgia este mică, dar reprezintă ceva mare – libertatea”, a spus Ilia Chigvinadze, profesor de matematică în vârstă de 47 de ani. „Acest autoritarism în stil rusesc nu va câștiga aici”, a adăugat el.

Partidul de guvernământ Visul Georgian a respins acuzațiile tot mai numeroase, atât interne, cât și externe, de regres democratic și de orientare pro-rusă.

Bruxelles-ul a înghețat procesul de aderare a Georgiei până când guvernul își va schimba direcția.

Intenția Georgiei de a adera la UE este consacrată în constituția țării și este susținută de 80% din populație, potrivit sondajelor de opinie, mai scrie AFP.