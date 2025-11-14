FOTO / VIDEO Protest împotriva Liei Savonea, în fața Înaltei Curți: „Afară, afară, ești mult prea specială!”, „Lie, lie, ciocârlie, cum îi scapi de pușcărie”

Imagini de la cele doua actiuni organizate in apropierea sediului ICCJ, unul impotriva Liei Savonea organizat de mai multe asociatii civile si unul de sustinere a acesteia organizat de avocati, in Bucuresti, 14 noiembrie 2025. Inquam Photos / Octav Ganea

Un protest față de mandatul Liei Savonea la conducerea Înaltei Curți de Casație și Justiție are loc vineri seară în fața sediului Instanței Supreme, unde participanții cer revocarea acesteia și acuză subminarea independenței Justiției. În același timp, pe treptele instituției, un grup de avocați afișează mesaje de susținere pentru Curtea Supremă.

Protestatarii au adus machete care o înfățișează pe Lia Savonea, unele cu mesajul „Asigur protecție pentru corupți”. În imaginile surprinse la fața locului mai apar bannere cu caricaturi ale șefei Înaltei Curți.

Avocați pe treptele ICCJ, în semn de susținere cu magistrații Înaltei Curți

Manifestația, anunțată pe Facebook sub titlul „Ce face Lia cu Justiția din România? – Cerem revocarea apărătoarei corupților!”, include scandări precum „Nicușor, la CSM!”, „Afară, afară, ești mult prea specială!”, „Demisia, Lia Savonea!” și „Lie, lie, ciocârlie, cum îi scapi de pușcărie”, potrivit G4Media.

În paralel, are loc și o contramanifestație pro-Călin Georgescu, participanții scandând „Georgescu președinte!”, potrivit aceleiași surse.

În fața intrării instituției, opt avocați țin în mâini coli A4 cu mesaje precum: „Alături de Înalta Curte”, „Actul de justiție nu se negociază”, „Fără justiție populară”, „Independența justiției protejează cetățeanul”. În fotografii, avocații apar în robe, așezați pe treptele instanței.

Organizațiile civice care au anunțat protestul au transmis că ies în stradă „pentru Justiție, pentru România, pentru viitorul în care legea chiar se aplică!”.

Aceștia o acuză pe Lia Savonea că a susținut modificări legislative care au slăbit lupta anticorupție, cum ar fi breșe pentru prescripția rapidă și avantaje pentru politicieni cu dosare grele, a transformat CSM într-un instrument politic, a intimidat și izolat magistrați incomozi, a promovat persoane controversate, în special la Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție (SIIJ), decizii judiciare extrem de contestate și influențarea completelor în dosare sensibile.

De asemenea, ONG-urile reclamă că procedura de numire a Liei Savonea „a fost pornită în afara termenului legal și cu lipsă de transparență. Declic a contestat în instanță numirea Liei Savonea deoarece aceasta a fost făcută cu 3 luni mai devreme decât termenul legal”.

Organizatorii manifestației: „Protestul vizează strict conduita și acțiunile Liei Savonea și ale șefei CSM, Elena Costache”

Organizațiile cer public revocarea Liei Savonea din fruntea Instanței Supreme și militează pentru „o justiție independentă, transparentă, europeană și orientată către adevăr, nu către protejarea celor privilegiați”.

Aceștia au mai transmis că demersul nu reprezintă „un atac împotriva sistemului judiciar” sau „împotriva tuturor magistraților”, după ce Secția pentru judecători a CSM a calificat contestarea publică a președintelui Înaltei Curți drept „o escaladare fără precedent a campaniei împotriva sistemului judiciar”, potrivit News.ro.

ONG-urile afirmă că respectă independența justiției și recunosc existența „multor judecători integri, care își exercită profesia cu responsabilitate și profesionalism”. Acestea susțin că protestul vizează strict „conduita și acțiunile” Liei Savonea și ale șefei CSM, Elena Costache, pe care le acuză că încearcă „să revendice rolul de substituire a întregii puteri judecătorești”.

Potrivit organizațiilor Inițiativa România, Corupția Ucide, Inițiativa Timișoara, Rezistența și Declic, criticarea instituțiilor publice și a persoanelor cu funcții de autoritate este „legitimă” într-o democrație și „nu poate fi echivalată cu subminarea justiției”. ONG-urile afirmă că demersul lor este „pașnic, transparent și democratic” și urmărește „redarea integrității, transparenței și încrederii publice în instituțiile judiciare”.

Într-un comunicat separat, Secția pentru judecători a CSM a reclamat „atacuri publice repetate împotriva Înaltei Curți”, susținând că acțiunile ONG-urilor ar reprezenta „presiuni fără precedent la adresa justiției”. Magistrații au afirmat și că situația prescripției nu ar fi avut efectele actuale „dacă autoritatea legiuitoare ar fi intervenit cu promptitudine după decizia CCR”.