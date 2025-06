FOTO/VIDEO Un nou protest masiv la Belgrad. „Instituțiile au fost uzurpate și există multă corupție”

Zeci de mii de studenți și prostestari anticorupție au ieșit în stradă la Belgrad, sâmbătă, cerând alegeri anticipate și demisia lui Aleksandar Vucic, președinte al Serbiei de 12 ani, transmite Reuters.

Poliția a mobilizat efective numeroase în zonă clădirilor guvernamentale, a parlamentului și în proximitatea Parcului Pionirski, unde susținătorii lui Vucic s-au adunat pentru o contramanifestație.

Lunile de proteste din toată țara, care au presupus inclusiv închideri de universități, l-au zdruncinat pe Aleksandar Vucic, al cărui mandat se încheie în 2027, când sunt programate și alegeri parlamentare.

BREAKING: Incredible scenes from the student protests in Belgrade!



Streets are filled with people, as early estimates suggest more than 300,000 protesters, while Aleksandar Vučić’s pro-EU government continues to refuse to call new elections. pic.twitter.com/PwPjAZ6s8i — Global Dissident (@GlobalDiss) June 28, 2025

Oponenții președintelui îi acuză pe el și pe aliații săi de legături cu crima organizată, violență împotriva rivalilor și limitarea libertății presei, acuzații pe care aceștia le neagă.

Protestul de sâmbătă a fost organizat în Piața Slavija și pe bulevardul Nemanjina, unde se află majoritatea birourilor guvernamentale.

Protestatarii au promis că manifestația va fi pașnică.

The protest in Belgrade, at Slavija, has begun.



Протест у Београду, на Славији, је почео. pic.twitter.com/4tNFb6JOXD — Serbnews (@serbnews) June 28, 2025

Aleksandar Vucic a refuzat anterior alegerile anticipate. Coaliția sa, condusă de Partidul Progresist, deține 156 dintre cele 250 de mandate parlamentare.

Sâmbătă, șeful statului sârb a declarat că în spatele protestului se află „puteri străine”. El a afirmat că poliția ar trebui să aibă o atitudine reținută, dar că violența nu va fi tolerată.

„Țara va fi apărată, iar golanii se vor confrunta cu justiția”, le-a spus el reporterilor la Belgrad.

Sladjana Lojanovic (37 de ani), o fermieră din Sid, oraș din nordul Serbiei, a declarat că a venit să-i susțină pe studenți.

„Instituțiile au fost uzurpate și (…) există multă corupție. Alegerile sunt soluția, dar nu cred că (Vucic) va dori să plece pașnic”, a spus ea pentru Reuters.

#BREAKING #Serbia JUST IN: Massive protests are currently underway in the Serbian capital, Belgrade. Protesters are demanding snap elections.https://t.co/xEQB1ljbh0 pic.twitter.com/H3JJGR6AV6 — The National Independent (@NationalIndNews) June 28, 2025

În zilele premergătoare protestului, poliția a reținut în jur de o duzină de activiști antiguvernamentali, acuzându-i de subminare a constituției și terorism. Toți cei vizați au negat acuzațiile.

Protestele studenților, opoziției, profesorilor, muncitorilor și fermierilor au început anul trecut, după ce s-a prăbușit acoperișul gării din Novi Sad, un incident soldat cu moartea a 16 persoane. Protestatarii dau vina pe corupție pentru dezastru.

Manifestația de sâmbătă la Belgrad a coincis cu Ziua Sfântului Vitus, care marchează bătălia purtată în Kosovo cu turcii otomani în 1389.