FOTO Vot prin corespondență, de la 400 de kilometri distanţă de Pământ, la bordul ISS / Mesajul special de pe ciorapii astronauților

Patru astronauţi de la Staţia Spaţială Internaţională (ISS), Don Pettit, Nick Hague, Butch Wilmore şi Sunita Williams, au votat la alegerile prezidenţiale din SUA de marţi, la 400 de kilometri distanţă de Pământ, informează agenția spaniolă de presă EFE.

În luna septembrie, Wilmore a anunţat, într-o conferinţă de presă desfăşurată la bordul ISS, că şi-a depus cererea pentru buletinul de vot şi a subliniat că „este un rol foarte important pe care toţi îl jucăm ca cetăţeni, să fim incluşi în aceste alegeri, iar NASA face ca acest lucru să fie foarte uşor pentru noi”, potrivit Agerpres.

„Este o datorie ca cetăţeni şi aşteptăm să putem vota din spaţiu, ceea ce este grozav”, a adăugat Williams, la acel moment, în timp ce plutea în gravitaţie zero.

Astronauţii NASA au postat marți pe rețelele de socializare o imagine în care poartă ciorapi în culorile steagului american – albastru, roșu, alb, notează AFP.

Pe şosetele a doi dintre astronauţi scrie „mândru că sunt american” („Proud to be American”).

