LIVE Alegeri SUA 2024. Americanii își votează azi noul președinte: Donald Trump și Kamala Harris, într-o cursă dramatică, urmărită de întreaga planetă / Ce a spus republicanul după vot

Alegătorii din SUA votează azi cu economia, migrația sau dreptul la avort în gând, dar cursa prezidențială americană trece dincolo de granițe și este urmărită cu atenție în întreaga lume, inclusiv în Europa, și evident în România, unde războiul din Ucraina stârnește temeri puternice. Urnele se închid începând cu primele ore ale nopții de marți spre miercuri (de la 01.00, ora României), iar primele rezultate vor fi clare în cursul nopții, deși verdictul final s-ar putea amâna.

Când se închid urnele în fiecare stat și când putem avea primele rezultate. Donald Trump a avut o ieșire nervoasă după ce a votat: ”Trebuie să încetezi să vorbeşti despre asta”

Ce a spus candidatul republican la funcţia de vicepreşedinte, JD Vance, după ce a votat

Candidatul republican la preşedinţie Donald Trump a declarat marţi că este pregătit să-şi recunoască înfrângerea de către Kamala Harris dacă ”alegerile sunt corecte”, agitând astfel din nou spectrul fraudelor electorale.

Tim Walz, propunerea de vicepreședinte a Kamalei Harris, a declarat că alegerile sunt „extrem de strânse”, în timp ce vizita un restaurant din Harrisburg, Pennsylvania, scrie The Guardian.

„Statul de drept contează, constituția contează, experimentul american contează, vecinii noștri contează”, a spus Walz.

„Și, contrar a ceea ce crede acest individ (referire la Donald Trump, n.r.), nimeni nu este mai presus de lege”, a adăugat candidatul democrat la funcția de vicepreședinte.

„Rămâneți calmi”, i-a mai îndemnat el pe alegători și susținători.

Numărarea voturilor trimise prin corespondență pentru alegerile prezidențiale din SUA a început. HotNews.ro a văzut la fața locului cum se derulează tot procesul, pas cu pas.

Voturile trec printr-un proces complex și trebuie să „bifeze” nouă pași pentru a fi acceptate. Între timp, milioane de americani sunt așteptați să aleagă între Donald Trump și Kamala Harris.

Unul dintre cei doi jurnaliști trimiși în SUA de HotNews la alegerile americane a stat de vorbă cu o organizatoare a Partidului Republican din Arizona, care îl susține pe Donald Trump. Lisa Everett, din Comitatul Maricopa, unde trăiesc 4,4 milioane de americani, crede că acțiunile Kamalei Harris, candidata democraților, au fost „picătura care a umplut paharul” și l-au făcut pe Putin să invadeze Ucraina în februarie 2022.

Preşedintele Joe Biden urmăreşte evenimentele din Ziua Alegerilor (Election Day) de la Casa Albă, dar nu are în program vreo apariţie publică.

Membrii echipei sale au declarat pentru CNN că Biden şi soţia lui, Jill, intenţionează să urmărească alegerile împreună cu personalul său de la reşedinţa Casei Albe.

Alegătorii din Florida care verifică pe un site administrat de către stat dacă sunt înscrişi sau nu pe liste electorale au primit marţi un mesaj cu privire la o eroare, informează The Associated Press.

Mark Ard, purtătorul de cuvânt al secretarului de stat din Florida, Cord Byrd, a confirmat că instrumentul de căutare de informaţii electorale online înregistrează probleme tehnice, însă nu a răspuns unor întrebări despre cauza problemei.

„Acţionăm să rezolvăm”, a declarat Ard. „Furnizăm site-uri alternative şi locuri în care alegătorii să-şi găsească infiormaţiile electorale, (şi anume) circumscripţia lor”, a mai spus purtătorul de cuvânt, potrivit news.ro.

„Avem cele mai corecte, cele mai libere și cele mai sigure alegeri”, le spune Walz alegătorilor din Harrisburg, Pennsylvania

Candidatul democrat la funcția de vicepreședinte, Tim Walz, s-a adresat alegătorilor din Pennsylvania, stat-cheie în lupta electorală, înainte de noaptea alegerilor.

„Avem cele mai corecte, cele mai libere și mai sigure alegeri. Avem o presă liberă care moderează alegerile și se asigură că lucrurile sunt făcute corect”, a declarat Walz în fața mulțimii, în timpul vizitei de campanie în Harrisburg. „Așa că rămâneți calmi. Continuați”, a adăugat el, potrivit CNN.

El a avut, de asemenea, câteva sfaturi pentru cei care resimt anxietatea legată de alegeri și a spus că el consideră că cel mai bun remediu este să treacă la acțiune, cum ar fi „venind la ceva de genul acesta”, adică să se prezinte la vot.

Walz și-a încheiat declarațiile spunând: „Acest stat știe câte ceva despre victorie. Ce-ar fi ca Pennsylvania să câștige victoria pentru America?”.

Chiar în ajunul alegerilor din SUA, fostul președinte Donald Trump a primit susținerea mai multor vedete, printre care Joe Rogan și Roberto Clemente Jr., fiul legendei baseballului, relatează Fox News.

Fostul președinte Donald Trump a spus că este „foarte încrezător” că va câștiga alegerile la distanță mare de contracandidata sa, Kamala Harris.

„Mă simt foarte încrezător”, a spus Trump. „Am auzit că ne merge foarte bine peste tot.”

El a adăugat că aceasta a fost „cea mai bună” dintre cele trei campanii pe care le-a avut.

Fostul președinte republican Donald Trump a ajuns la secția sa de votare din Palm Beach împreună cu soția sa, Melania Trump, și a votat.

Steve Bannon, fost strateg șef al Casei Albe Trump, plănuiește să revitalizeze „centrul de comandă” de la hotelul Willard – hotelul de cinci stele din Washington DC, care a servit drept bază pentru loialiștii lui Trump care doreau să răstoarne rezultatele alegerilor din 2020 – pentru a supraveghea alegerile din această seară, relatează BBC.

Bannon, a fost eliberat din închisoarea federală în urmă cu o săptămână, după ce a ispășit patru luni după gratii pentru obstrucţionarea anchetei Congresului privind luarea cu asalt a Capitoliului.

„Spre deosebire de 2020, de data aceasta vom asigura victoria lui Trump”, a declarat Bannon pentru CBS News.

FBI a dezmințit două videoclipuri care circulă online și care susțin că agenția a emis avertizări cu privire la amenințări teroriste la secțiile de votare și rapoarte cu privire la votarea în închisorile din statele cheie, numindu-le „fabricate” și „neautentice”, într-o declarație citată de CNN.

„FBI a fost informat cu privire la două cazuri în care numele și însemnele sale au fost folosite în mod abuziv în promovarea unor știri false privind alegerile. Primul este un clip de știri fabricat care pretinde a fi o alertă teroristă emisă de FBI. Videoclipul falsificat relatează în mod fals că FBI ar fi declarat că americanii ar trebui să „voteze de la distanță” din cauza unei amenințări teroriste ridicate la secțiile de votare. Acest videoclip nu este autentic și nu reprezintă cu exactitate situația actuală a amenințărilor sau siguranța secțiilor de votare”, a declarat FBI într-un comunicat.

„În plus, un videoclip falsificat care conține un comunicat de presă FBI falsificat susține că conducerea a cinci închisori din Pennsylvania, Georgia și Arizona a falsificat votul deținuților și a colaborat cu un partid politic. De asemenea, acest videoclip nu este autentic, iar conținutul său este fals”, a adăugat FBI.

Videoclipul care promovează afirmații false cu privire la voturile din închisori prezintă un filigran FBI și o pagină „Verified” atribuită CIA – mărci distinctive ale rețelei de dezinformare Doppelganger, cu sediul în Rusia, a constatat o analiză CNN.

Donald Trump, favorit la casele de pariuri pentru victoria în alegerile prezidențiale. Doar doi favoriți au pierdut alegerile în istorie

Vicepreședintele Kamala Harris a intervenit în direct la un radio din Atlanta pentru a le aminti cetățenilor din Georgia să iasă la vot. „Trebuie să o ducem la capăt. Astăzi este ziua alegerilor și lumea trebuie să iasă și să fie activă.”

„Am fost atât de concentrată pe misiunea din fața mea, tot ce am făcut e să mă asigur că răspund la nevoile oamenilor prin politici”, a declarat Harris pentru The Big Tigger Morning Show de pe V-103.

Ea a subliniat că astăzi se concentrează „să se asigure că toată lumea este conștientă de puterea pe care o are prin vot”. Ea a evitat să-l numească pe Donald Trump și s-a referit la el drept „oponentul meu”.

LIVE Alegeri SUA 2024: Miros de marijuana și „When you vote, we win” – corespondență de la ultimul miting al Kamalei Harris în Philadelphia

Rezultate alegeri SUA 2024. Când se închid urnele în fiecare stat și când putem avea primele rezultate

JD Vance, propunerea lui Donald Trump pentru funcția de președinte, s-a prezentat să voteze la o secție din Cincinnati, Ohio.

„Mă simt bine, nu poți știi până nu e gata, dar sunt optimist privind cursa”, a declarat Vance, citat de CNN. „Am fost optimist privind propria cursă (nr. când a candidat pentru Senat) când am votat în același loc. Sper că va decurge bine pentru președinte Trump și pentru mine, precum mi-a fost mie acum câțiva ani în Ohio”, a completat el.

Votul a început la această oră în alte șapte state, printre care Arizona – unul din cele șapte state cheie în desemnarea câștigătorului. La alegerile din 2020, votul a fost extrem de strâns, iar Donald Trump a răspândit mai multe teorii false că votul din Arizona a fost viciat.

„Am votat pentru Kamala Harris. Dar nu este ceva ce aș fi dorit să fac”, a declarat Vatr Jackson, în vârstă de 40 de ani, din Maricopa, Arizona, citat de New York Times. El a subliniat că a votat pentru Trump în 2020, dar a ales să voteze acum cu Kamala Harris întrucât simte că convingerile sale nu mai sunt în prezent în acord cu cele ale Partidului Republican.

Pe lângă Arizona, votul a mai început la această oră în Colorado, Montana, Nebraska, New Mexico, Utah și Wyoming.

Singurele state în care urnele nu s-au deschis, până la această oră, sunt California, Idaho, Washington, Alaska, și Hawaii.

Donald Trump va petrece ziua alegerilor în statul Florida, unde urmează să se prezinte la secțiile de votare, relatează Associated Press. Seara, membrii campaniei electorale a candidatului republican vor urmări alegerile într-un eveniment public în West Palm Beach, Florida.

Președintele Joe Biden va urmări desfășurarea alegerilor prezidențiale de la Casa Albă, alături de Prima Doamnă, consilierii și cei mai importanți membri ai administrației, potrivit declarației unui oficial de la Casa Albă pentru CNN. În agenda publică a președintelui american nu apare niciun eveniment public.

Secții de votare s-au mai deschis în zece state americane, printe care Wisconsin – stat cu rol cheie în desemnarea câștigătorului. La această oră, votul este în desfășurare în 35 de state.

Înainte de deschiderea urnelor în această dimineață, peste 80 de milioane de americani au votat deja. Potrivit datele centralizate de Universitatea din Florida, 82 de milioane de americani au votat anticipat, dintre care puțin sub 45 de milioane au votat anticipat personal și aproximativ 38 de milioane au votat anticipat prin corespondență.

La mai multe secții de votare din Carolina de Nord s-au format cozi. La o secție din Wilmington, erau deja adunate 30-40 de persoane la coadă la ora 6.30 (13:30 în România), când urnele s-au deschis, relatează CNN.

Cozi sunt și la secțiile de votare din orașul Philadelphia, Pennsylvania, relatează BBC. Statul Pennsylvania este văzut de analiști drept unul din cele șapte state cheie care vor decide câștigătorul din acest an.

Până la această oră, secțiile de votare s-au deschis în 25 de state americane.

Preşedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a declarat fără echivoc că preferă ca republicanul Donald Trump să câştige alegerile prezidenţiale care se desfăşoară marţi în SUA, deoarece consideră că un triumf al contracandidatei magnatului din New York, democrata Kamala Harris, ar putea duce la un război mondial.

Vucic l-a calificat pe actualul lider de la Casa Albă, Joe Biden, drept „sionist dovedit” şi a susținut că un eventual triumf al vicepreşedintei sale ar provoca şi mai multe probleme în Orientul Mijlociu.

Preşedintele Serbiei – ţară care menţine legături strânse cu Rusia şi aspiră totodată să devină membră a Uniunii Europene – a apreciat că alegerile prezidenţiale americane din acest an sunt „cele mai importante din istoria umanităţii”, deoarece ar putea decide „între război şi pace”, scrie Agerpres, citând EFE.

Viziunea lui Vucic este împărtăşită şi de liderul sârbilor bosniaci Milorad Dodik, vizat de sancţiuni americane, care a cerut luni diasporei sârbe din SUA să voteze cu Trump, pe care l-a calificat drept un lider al păcii.

Primele centre de votare din Statele Unite s-au deschis la ora locală 05:00 (10:00 GMT, 12:00 ora României), iar primii care au putut merge la vot au fost locuitorii din Vermont (nord-est). La ora locală 6:00 a.m. (11:00 GMT, 13.00 ora României), se vor deschide secţiile de votare din alte şase state (Connecticut, Kentucky, Maine, New Jersey, New York şi Virginia), urmate o jumătate de oră mai târziu de Ohio, Virginia de Vest şi Carolina de Nord, ultimul fiind considerat un stat decisiv în cursa pentru Casa Albă.

Orele de deschidere a centrelor de vot variază considerabil, deoarece cele 50 de state americane şi districtul Columbia se întind pe şase fusuri orare diferite, iar fiecare stat are propria lege electorală cu ore specifice de deschidere şi închidere.

La ora 12:00 GMT (14:00 ora României), votul va începe în majoritatea centrelor din districtul Columbia şi în 17 state cu fusuri orare diferite: Alabama, Delaware, Florida, New Hampshire, Illinois, Indiana, Kansas, Louisiana, Maryland, Massachusetts, Missouri, Rhode Island, Carolina de Sud, Wyoming, Georgia, Pennsylvania şi Michigan, ultimele trei fiind state decisive.

Ultimele centre de votare se vor deschide în California şi Idaho, la 15:00 GMT (17:00, ora României), urmate de Washington şi Alaska la 16:00 GMT (18:00, ora României) şi în cele din urmă Hawaii, la 17:00 GMT (19.00, ora României).

Pe lângă preşedinte, americanii îi vor alege marţi pe toţi cei 435 de membri ai Camerei Reprezentanţilor şi o treime din membrii Senatului. Americanii vor vota, totodată, pentru câţiva guvernatori şi numeroşi primari, în scrutine legislative statale, şi vor decide asupra unor iniţiative cetăţeneşti, precum propuneri de protejare a avortului sau de înăsprire a restricţiilor asupra acestui drept în zece state.

Atât Kamala Harris, cât și Donald Trump i-au vizat pe alegătorii Gen Z înaintea alegerilor, pentru că mulți dintre ei vor vota pentru prima dată astăzi, conform CNN.

Revista Universității Columbia scrie că în rândul Generației Z sunt peste 40 de milioane de alegători, între care opt milioane de tineri care vor vota pentru prima dată. Iar influența rețelelor sociale asupra acestor alegători nu poate fi subestimată, potrivit lui Aidan Kohn-Murphy, fondatorul grupului de advocacy Gen-Z for Change. El a declarat pentru CNN că TikTok a ajutat la informarea multor tineri despre candidații la președinție și despre campaniile lor.

Principalele probleme pentru alegătorii tineri sunt „clima, violențele cu armele și sprijinul incredibil de nepopular al lui Biden pentru guvernul israelian”, a spus Kohn-Murphy.

Fostul președinte american Donald Trump și-a încheiat campania electorală cu un atac la o veche rivală a sa, fosta președintă democrată a Camerei Reprezentanților, Nancy Pelosi.

„Ea e o persoană necinstită, e o persoană rea. Malefică! E o nebună, bolnavă, malefică…”, a zis candidatul republican, apoi a șoptit în microfon „cu…”, înainte de a se opri.

Trump on Nancy Pelosi: She's an evil sick, crazy

B – it start with a B but I won't say it. I want to say it. pic.twitter.com/3eukelYboO