FOTO Zeci de morți și răniți după ce o macara s-a prăbușit peste un tren în Thailanda

Imagine cu trenul distrus de macarea, publicată de Căile Ferate de Stat din Thailanda, 14 ianuarie 2026. Credit line: State Railway of Thailand / AP / Profimedia

În trenul lovit miercuri dimineaţă de o macara de construcţii în districtul Sikhio, provincia Nakhon Ratchasima, se aflau aproximativ 195 de persoane, au transmis autoritățile care au anunțat și un prim bilanț al victimelor, potrivit BBC.

Trenul care circula din Bangkok, capitala Thailandei, către nord-estul ţării a deraiat și a luat foc după ce a fost lovit de o macara care lucra la un proiect feroviar de mare viteză. Incendiul a fost stins, iar operaţiunile de salvare sunt în curs de desfăşurare.

Poliția locală a transmis că 22 de persoane au murit, iar alte 79 au fost rănite, în urma incidentului. Opt dintre răniți au leziuni grave.

Viceprim-ministrul și ministrul Transporturilor din Thailanda, Phipat Ratchakitprakarn, a dispus o „anchetă amănunțită și cuprinzătoare” asupra cauzei accidentului.