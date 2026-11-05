Fragmente de dronă „dispersate pe 200-300 de metri”, găsite într-o comună din Neamț. Autoritățile, alertate de un localnic

Mai multe fragmente de dronă au fost descoperite joi în comuna Boghicea din județul Neamț. O echipă pirotehnică a SRI a fost trimisă la fața locului.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Neamț, un bărbat a fost cel care a anunțat că a identificat fragmentele, împrăștiate pe o suprafață de aproximativ 200-300 de metri.

„La data de 5 noiembrie a.c., polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Sagna au fost sesizați direct de către un bărbat cu privire la faptul că a identificat fragmente dintr-o dronă, dispersate pe o suprafață de aproximativ 200-300 de metri, în comuna Boghicea”, a transmis IPJ Neamț într-o precizare de presă.

La locul indicat s-au deplasat echipe de polițiști și pompieri din cadrul ISU Neamț, cu mijloace tehnice specifice și o echipă pirotehnică a SRI, pentru verificări.

Județul Neamț, dar și județele Iași, Vaslui, Botoșani, Bacău și Suceava au fost vizate sâmbătă de o alertă aeriană, după pătrunderea a două drone în spațiul aerian național. Alerta s-a încheiat după aproximativ trei ore.



