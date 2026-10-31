Cinci județe sub alertă aeriană, după intrarea unei ținte aeriene în spațiul național. Aeroportul din Iași, închis temporar

Alerta aeriană din județele Iași și Neamț a fost extinsă în Botoșani, Bacău și apoi și în Suceava, a anunțat Ministerul Apărării Naționale (MApN) sâmbătă seară.

În județul Bacău a fost transmis un mesaj RO-Alert la ora 18:10. În Bacău, avertizarea a fost emisă la 18:15. Ulterior, MApN a revenit cu precizări, spunând că la 18:44 a intrat sub alertă și Suceava.

„O nouă țintă aeriană a intrat neautorizat în spațiul aerian național dinspre Republica Moldova”, a precizat instituția.

Din Baza 86 Aeriana de la Fetești au decolat două aeronave F-16 și un elicopter IAR-330 SOCAT.

Spațiul aerian al Iașiului, închis

Pe fondul alertei aeriene, spațiul aerian al județului Iași a fost închis temporar, iar o cursă care urma să ajungă de la Eindhoven a fost redirecționată către Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare” din Suceava, a anunțatdirectorul Aeroportului Internațional Iași, Romeo Vatră, pentru Agerpres.

El a explicat măsura a fost luată întrucât spațiul aerian de deasupra Iașiului a fost închis temporar în contextul desfășurării unei misiuni militare.

Alerta viza inițial județele Iași și Neamț

Autoritățile emiseseră mesaje de avertizare RO-Alert în județele Iași și Neamț, după detectarea unei ținte aeriene la 10 kilometri de granița cu Republica Moldova.

Autoritățile le-au recomandat cetățenilor din zonele vizate de avertizare să își păstreze calmul, să manifeste vigilență și să respecte indicațiile transmise prin mesajul de avertizare, iar în cazul în care observă obiecte căzute din spațiul aerian, să nu se apropie de acestea și să sune la 112.

Totodată, cetățenii au fost îndemnați să se informeze exclusiv din surse oficiale și verificate și să evite distribuirea informațiilor neverificate.

În contextul alertei din Iași și Neamț, MApN anunțase că două aeronave ale Forțelor Aeriene Române au fost ridicate de la sol.

„În după-amiza zilei de 31 octombrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană, ce evolua la 10 km de granița cu Republica Moldova. Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat de la Baza 71 Aeriană Câmpia Turzii”, a declarat MApN.