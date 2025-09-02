Franța a emis, după 13 ani, mandate de arestare pe numele lui Bashar al-Assad și al altor foști oficiali sirieni pentru moartea a doi jurnaliști în bombardamentele din 2012

Autoritățile judiciare franceze au emis mandate de arestare pe numele fostului președinte sirian Bashar al-Assad și al altor șase foști oficiali de rang înalt, în legătură cu bombardarea, în 2012, a unui oraș controlat de rebeli, atac în care au murit doi jurnaliști, au anunțat marți avocații victimelor, citați de AFP.

Marie Colvin, în vârstă de 56 de ani, jurnalistă americană care lucra pentru The Sunday Times din Marea Britanie, și fotograful francez Rémi Ochlik, 28 de ani, au fost uciși pe 22 februarie 2012, într-o explozie în orașul Homs, din estul Siriei. Cazul este investigat de justiția franceză ca posibilă crimă împotriva umanității și crimă de război.

Fotograful britanic Paul Conroy, jurnalista franceză Edith Bouvier și translatorul sirian Wael Omar au fost răniți în atacul asupra centrului de presă improvizat unde lucrau.

Assad a fugit împreună cu familia în Rusia după ce a fost înlăturat de rebelii islamiști la sfârșitul anului 2024, deși locul unde se află exact nu a fost confirmat.

Pe lângă Assad, mandatele îi vizează și pe fratele său, Maher al-Assad, care la acea vreme era șeful de facto al Diviziei 4 Blindate a armatei siriene, pe șeful serviciilor de informații Ali Mamlouk și pe fostul șef al Statului Major, Ali Ayoub.

„Emiterea celor șapte mandate de arestare este un pas decisiv care deschide calea pentru un proces în Franța privind crime de război și crime împotriva umanității comise de regimul lui Bashar al-Assad”, a declarat Clémence Bectarte, avocată a Federației Internaționale pentru Drepturile Omului (FIDH), cu sediul la Paris, și a părinților lui Ochlik.

FIDH a precizat că jurnaliștii au intrat clandestin în orașul asediat pentru a „documenta crimele comise de regimul lui Bashar al-Assad” și au fost victimele unui „bombardament țintit”.

„Ancheta a stabilit clar că atacul asupra centrului de presă improvizat a făcut parte din intenția explicită a regimului sirian de a viza jurnaliștii străini, pentru a limita acoperirea mediatică a crimelor sale și a-i forța să părăsească orașul și țara”, a declarat Mazen Darwish, avocat și director al Centrului Sirian pentru Mass-Media și Libertatea de Exprimare (SCM).

Colvin era recunoscută pentru reportajele sale curajoase și pentru peticul negru de la ochi, pe care îl purta după ce își pierduse vederea la un ochi într-o explozie din timpul războiului civil din Sri Lanka. Cariera ei a fost evocată în filmul „A Private War”, nominalizat la Globul de Aur.