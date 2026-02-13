Franța anunță arestări într-o rețea ce frauda intrarea la Muzeul Luvru cu ajutorul angajaților, provocând un prejudiciu uriaș

Bilet de intrare cu cod QR pentru Muzeul Luvru, fotografiat în fața intrării sale celebre, FOTO: Jumeau Alexis / Abaca Press / Profimedia Images

Poliția franceză care investighează un presupus sistem de fraudă cu bilete de intrare la Muzeul Luvru din Paris a reținut nouă persoane, inclusiv doi membri ai personalului, afirmând că prejudiciul creat de aceștia prestigioasei instituții culturale se ridică la 10 milioane de euro, relatează The Guardian.

„Pe baza informațiilor disponibile muzeului, suspectăm existența unei rețele care organizează o fraudă la scară largă”, a declarat un purtător de cuvânt al muzeului pentru AFP.

Luvrul, cel mai vizitat muzeu din lume, a raportat presupusa escrocherie poliției, ceea ce a dus la arestări. Doi angajați ai Luvrului, mai mulți ghizi turistici și o persoană suspectată că ar fi creierul operațiunii se numără printre cei reținuți, potrivit Parchetului din Paris.

The Guardian amintește că este cea mai recentă criză care lovește Luvrul, instituție încă afectată de un jaf din 19 octombrie, când o bandă a pătruns în muzeu în plină zi, intrând printr-o fereastră și furând în doar șapte bijuterii ale monarhiei franceze estimate la 88 de milioane de euro, înainte de a fugi pe scutere.

Patru bărbați au fost arestați și sunt cercetați oficial, însă bijuteriile nu au fost recuperate.

Galeria Denon a muzeului, unde sunt expuse cele mai valoroase picturi, a fost afectată joi seară de o infiltrație de apă. Deocamdată nu a fost realizată o evaluare completă a pagubelor, însă reprezentanții muzeului au precizat că tabloul „Mona Lisa” nu a fost afectat în vreun fel.

Schema de fraudă la Luvru ar fi funcționat de ani de zile

Luvrul a declarat că se confruntă cu o creștere a fraudelor legate de bilete, de diferite tipuri. Ca răspuns, a pus în aplicare un plan „structurat” de combatere a fraudei, în cooperare cu personalul și cu poliția.

Le Parisien a relatat că presupusa fraudă implica ghizi turistici care vizau grupuri de vizitatori chinezi. Ghizii ar fi introdus vizitatori reutilizând aceleași bilete de mai multe ori pentru persoane diferite. Ancheta urmărește să stabilească dacă rețeaua ar fi adus până la 20 de grupuri turistice pe zi în ultimul deceniu.

Parchetul din Paris a declarat că supravegherea și interceptările telefonice au confirmat reutilizarea repetată a biletelor și o aparentă strategie de a împărți grupurile turistice pentru a evita plata „taxei de vorbire” impuse ghizilor. Este vorba de taxa oficială percepută de muzee precum Luvrul pentru ghizii care conduc tururi și oferă explicații în fața operelor.

Investigația a indicat de asemenea existența unor presupusi complici în interiorul Luvrului, ghizii plătindu-i în numerar pentru a evita controalele biletelor, potrivit anchetatorilor.

O anchetă judiciară formală a fost deschisă în iunie anul trecut pentru acuzații care includ fraudă organizată, spălare de bani, corupție, facilitarea intrării ilegale în țară ca parte a unui grup organizat și utilizarea de documente administrative falsificate.

Associated Press a relatat că suspecții ar fi investit o parte din bani în proprietăți imobiliare în Franța și Dubai. Autoritățile au confiscat peste 957.000 de euro în numerar, inclusiv 67.000 de euro în valută străină, precum și 486.000 de euro din conturi bancare.

