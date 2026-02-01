Franța cere Iranului să facă „concesii majore” ca să evite o intervenție americană

Iranul trebuie să facă „concesii majore” în cadrul negocierilor diplomatice pentru a evita un atac american asupra teritoriului său, a estimat ministrul francez de externe, Jean-Noel Barrot, într-un interviu publicat duminică în cotidianul Liberation, relatează AFP, preluată de Agerpres.

„Statele Unite s-au pus în situaţia de a lansa o operaţiune militară împotriva Iranului. În paralel, au propus negocieri regimului care trebuie, în mod imperativ, să le valorifice, să facă concesii majore şi să adopte o schimbare radicală de atitudine”, a declarat Barrot.

„Iranul trebuie să înceteze să mai fie o ameninţare pentru mediul său regional şi pentru interesele noastre de securitate, iar poporul iranian trebuie să îşi recâştige libertatea”, a adăugat el, cerând ca „regimul să pună capăt opresiunii, să elibereze deţinuţii, să înceteze execuţiile şi să restabilească internetul”.

Francezii Cecile Kohler şi Jacques Paris, încarceraţi în Iran în mai 2022 înainte de a fi condamnaţi la 20, respectiv şi 17 ani de închisoare în special pentru acuzaţii de spionaj în favoarea Israelului şi ulterior eliberaţi la începutul lunii noiembrie cu interdicţia de a părăsi ţara, „sunt în siguranţă la ambasada Franţei din Teheran”, a declarat ministrul.

„Cerem ca Iranul să le permită să se întoarcă în Franţa”, a adăugat el, în timp ce un verdict în Franţa cu privire la o cetăţeană iraniană, posibilă monedă de schimb pentru cei doi francezi, ar trebui să fie dat la sfârşitul lunii februarie.

Autorităţile iraniene şi-au exprimat, de fapt, dorinţa de a face acest schimb, odată ce procedura judiciară se va încheia, cu iraniana Mahdieh Esfandiari, împotriva căreia procuratura franceză a cerut un an de închisoare cu executare pentru glorificarea terorismului.

„Eforturile noastre pentru eliberarea cetăţenilor francezi deţinuţi în Iran nu ne-au împiedicat niciodată să luăm măsuri foarte ferme împotriva regimului”, a declarat şeful diplomaţiei franceze, referindu-se la decizia de joi a UE de a clasifica Gardienii Revoluţiei drept organizaţie teroristă.

Gardienii Revoluţiei, braţul armat al Republicii Islamice, sunt acuzaţi că au orchestrat reprimarea sângeroasă a protestului popular din ianuarie, care a provocat mii de morţi. În reacţie, Iranul a declarat duminică armatele europene drept grupuri teroriste.