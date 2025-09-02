Franța ia în calcul un scenariu sumbru: Le-a cerut spitalelor sale să fie pregătite pentru un conflict major până în 2026

O scrisoare a ministerului francez al Sănătății, arată că spitalelor din Franța li s-a cerut să fie pregătite să trateze între 10.000 și 15.000 de soldați până în martie 2026, potrivit dezvăluirilor făcute de ziarul satiric Canard Enchaine și citate de EuroNews.com.

Spitalele să fie pregătite pentru o potențială „intervenție majoră” a Franței până anul viitor, se arată în documentul despre care a scris, săptămâna trecută, Canard Enchaine. Scrisoarea datată pe 18 iulie și considerată de ministerul francez al Sănătății o măsură preventivă de rutină a fost trimisă către agențiile regionale de sănătate din țară, preciează sursa citată.

În document se menționează că spitalele din Franța trebuie să fie pregătită să primească sute de mii de soldați francezi și străini. În acest sens, este prevăzută crearea de centre medicale în apropierea porturilor sau aeroporturilor pentru a putea „redirecționa” militarii „către țara lor de origine”.

De asemenea, în scrisoare se menționează că personalul medical ar trebui să fie conștient de „limitările în vreme de război”, astfel că ar trebui să urmeze formări pentru a-l sensibiliza la „constrângerile unui timp de război marcat de insuficiența resurselor, creșterea nevoilor și apariția unor posibile reacții pe teritoriul francez”, precum și la tratarea „tulburărilor post-traumatice și la medicina fizică și de reabilitare”.

Spitalele ar trebui să fie pregătite, totodată, să trateze între 10.000 și 15.000 de soldați într-o perioadă de 10 până la 180 de zile, se mai arată în scrisoarea publicată de ziarul satiric francez.

„E absolut normal ca țara să anticipeze crize”

„În contextul internațional actual, este necesar să anticipăm modalitățile de asistență medicală în situații de conflict de intensitate ridicată”, explică Ministerul Sănătății în document. Întrebată miercuri la BFMTV despre acest subiect, ministra Sănătății Catherine Vautrin nu a negat existența acestei scrisori.

„Spitalele se pregătesc în permanență pentru epidemii, pentru primirea pacienților. Este absolut normal ca țara să anticipeze crize, consecințele a ceea ce se întâmplă. Acest lucru face parte din responsabilitatea administrațiilor centrale”, a declarat ea.

Un purtător de cuvânt al guvernului a declarat pentru Euronews că sarcina ministerului sănătății este de a se pregăti pentru o gamă largă de „amenințări cu care s-ar putea confrunta sistemul de sănătate”, inclusiv epidemii, crize de mediu și „riscuri maligne”.

Ca parte a acestor pregătiri, purtătorul de cuvânt a declarat că personalul medical din Franța ar trebui să fie pregătit să trateze pacienții militari în sistemul de sănătate civil.

„Realitatea amenințării ruse, fără precedent pentru interesele Franței”

Franța a publicat, chiar pe 14 iulie, de Ziua Bastiliei, Analiza Strategică Națională (RNS 2025). În noua strategie, țara condusă de Emmanuel Macron prezintă un tablou sumbru al lumii moderne și îndeamnă națiunea să se pregătească, pentru orice eventualitate, pentru un război de mare intensitate, potrivit Digi24.

Concluzia analizei este că „realitatea amenințării ruse e fără precedent pentru interesele Franței și ale Europei”.

Analiza afirmă că „în anii următori, și până în 2030, principala amenințare pentru Franța și europeni este riscul unui război deschis împotriva inimii Europei”.

În același timp, amenințarea unui război convențional la scară largă pe teritoriul continental francez nu este considerată probabilă. „Sunt posibile noi ofensive împotriva Ucrainei, în Moldova vecină, în Balcani sau chiar împotriva statelor membre NATO, pentru a testa coeziunea Alianței. Cel mai mare risc ar fi ca o astfel de agresiune să coincidă cu o operațiune majoră în altă parte a lumii, deturnând forțele americane”, precizează documentul.

Obiectivul Franței pentru 2030 este de a fi „reînarmată, material și moral” pentru a „face față amenințării unui conflict major pe continentul european și posibilelor sale consecințe, împreună cu aliații săi”, mai arată raportul.

