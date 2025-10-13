Franța l-a evacuat cu un avion militar pe președintele care spunea în pandemie că poate „schimba istoria întregii lumi”

Președintele malgaș Andry Rajoelina alături de omologul său francez Emmanuel Macron, în timpul unei vizite pe care liderul de la Paris a efectuat-o în Madagascar în data de 23 aprilie 2025, FOTO: Rijasolo / AFP / Profimedia Images

Președintele malgaș Andry Rajoelina, care a atras atenția presei internaționale datorită acțiunilor sale din timpul pandemiei de COVID-19, a fost transportat cu un avion militar francez în afara națiunii africane, în urma unei înțelegeri cu președintele Emmanuel Macron, a transmis luni radioul francez RFI, citat de Reuters.

Rajoelina devenise tot mai izolat după ce pierduse sprijinul unei unități militare importante, care s-a alăturat miilor de tineri care au ieșit în stradă să protesteze împotriva corupției și sărăciei, cerându-i demisia.

Un purtător de cuvânt al președinției Madagascarului nu a răspuns imediat solicitărilor de comentarii cu privire la informațiile publicate de RFI.

Manifestațiile din fosta colonie franceză au izbucnit pe 25 septembrie din cauza penuriei de apă și electricitate, dar s-au transformat rapid într-o revoltă generală, alimentată de nemulțumiri mai profunde – de la proasta guvernare până la lipsa serviciilor publice de bază.

Siteny Randrianasoloniaiko, liderul opoziției din Madagascar, a declarat luni pentru Reuters că parlamentarii pe care îi reprezintă vor începe procedurile de suspendare a președintelui. El a declarat ulterior că Administrația Prezidențială a confirmat plecarea din țară a lui Rajoelina, fără să precieze însă destinația sa.

„Am sunat la personalul Președinției și au confirmat că a părăsit țara”, a spus el.

Cum a ajuns presa internațională să scrie pe larg despre președintele malgaș

Andry Rajoelina, președintele uneia dintre cele mai sărace țări din lume, a atras atenția presei mondiale în aprilie și mai 2020, când a lansat un așa-zis „leac” netestat împotriva COVID-19, numit „Covid-Organics”.

Ceaiul din plante a fost dezvoltat de Institutul Malgaș de Cercetări Aplicate (MIAR), folosind artemisia și alte plante locale. Armata a distribuit loturi de „Covid-Organics” populației, iar consumul ceaiului a fost făcut obligatoriu în școli.

„Am făcut teste, două persoane sunt acum vindecate de acest tratament”, a spus Rajoelina în aprilie 2020. „Acest ceai din plante produce rezultate în șapte zile (…). Putem schimba istoria întregii lumi”, a mai afirmat acesta, comentarii care au fost preluate de Reuters, Associated Press, CNN, BBC și alte mari instituții de presă internaționale, care au atras atenția asupra pericolului pe care îl reprezintă pentru sănătatea publică.

Însă mai multe țări africane, printre care Tanzania, Liberia, Guineea Ecuatorială și Guineea-Bissau, au cumpărat ceaiul din plante. Matshidiso Moeti, din biroul regional pentru Africa al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), și alți oficiali din domeniul sanitar subliniau atunci că nu există nicio dovadă a eficienței acestui tratament.



Rajoelina a avertizat duminică asupra unei lovituri de stat

Informația publicată de RFI privind fuga lui Rajoelina din Madagascar vine la o zi după ce acesta avertizase în legătură cu o tentativă de preluare a puterii în această țară insulară de pe coasta sudică a Africii, după ce pierduse sprijinul CAPSAT – o unitate de elită care îl ajutase să ajungă la putere în urma loviturii de stat din 2009.

Armata s-a întors împotriva sa pe fondul protestelor generației Z, care durează de mai bine de două săptămâni în Madagascar.

CAPSAT a anunțat în weekend că preia comanda armatei și a numit un nou șef al Statului Major. Luni, o facțiune a jandarmeriei paramilitare, care susține protestele, a preluat și controlul asupra propriului comandament în cadrul unei ceremonii oficiale, la care au fost prezenți înalți oficiali guvernamentali.

Președintele Senatului, o țintă a furiei publice în timpul protestelor, a fost eliberat din funcție, se arată într-un comunicat al parlamentului, iar Jean André Ndremanjary a fost numit interimar.

În absența unui președinte, conducerea Senatului preia interimatul până la organizarea de noi alegeri.

Protestele Generației Z din Madagascar, oglinda celor din Nepal și Kenya

Luni, mii de oameni s-au adunat într-o piață din capitală, scandând „președintele trebuie să plece acum”.

Adrianarivony Fanomegantsoa, un lucrător hotelier de 22 de ani, a declarat pentru Reuters că salariul său lunar de 300.000 de ariary (aproximativ 67 de dolari) abia îi ajunge pentru mâncare, explicând astfel motivele pentru care s-a alăturat protestelor.

„În 16 ani, președintele și guvernul său nu au făcut nimic altceva decât să se îmbogățească, în timp ce poporul rămâne sărac. Iar tinerii, generația Z, sunt cei care suferă cel mai mult”, a spus el.

Potrivit ONU, cel puțin 22 de persoane au fost ucise în confruntările dintre protestatari și forțele de ordine de la 25 septembrie încoace.

Furia din Madagascar reflectă manifestațiile recente din țări precum Maroc, Nepal și Kenya împotriva elitelor conducătoare, protestatarii purtând tricouri și steaguri cu același simbol – un craniu cu o pălărie de paie din seria manga japoneză „One Piece” – folosit și de omologii lor din Asia și America Latină.

Madagascar, unde vârsta mediană este sub 20 de ani, are o populație de aproximativ 30 de milioane de locuitori – trei sferturi dintre ei trăind în sărăcie. PIB-ul pe cap de locuitor a scăzut cu 45% între momentul independenței din 1960 și anul 2020, potrivit Băncii Mondiale.

Deși țara este cunoscută mai ales pentru producția majorității vaniliei mondiale, alte exporturi – precum nichelul, cobaltul, textilele și creveții – sunt, de asemenea, vitale pentru veniturile externe și pentru locurile de muncă.