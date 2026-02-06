Franța trage un semnal de alarmă asupra unei rețele rusești de dezinformare, care a activat și în România / Cum a încercat să îl discrediteze pe Macron

O operațiune de influență rusească menită să sugereze implicarea lui Emmanuel Macron în scandalul legăturilor unor lideri influenți cu finanțistul Jeffrey Epstein condamnat pentru abuzuri sexuale a fost depistată în Franța, relatează BFMTV, citând o sursă guvernamentală. Anul trecut, aceeași rețea rusească s-a folosit de numele HotNews, al Digi24 și al mai multor cunoscuți jurnaliști români pentru a încerca să influențe rezultatul alegerilor din Republica Moldova.

Atacul informațional a fost legat de rețeaua rusească „Storm-1516”, care folosește un modus operandi documentat încă de la sfârșitul anului 2023 de către Serviciul francez de monitorizare și supraveghere a ingerințelor digitale externe (VIGINUM).

Numele lui Emmanuel Macron apare de peste 200 de ori în milioanele de pagini ale dosarului Jeffrey Epstein publicate de Departamentul de Justiție al SUA, cel mai recent lot dat publicității vinerea trecută provocând un val de scandaluri la nivel înalt în Europa.

În cazul lui Emmanuel Macron, numele său nu apare în documente din cauza unor comunicări pe care acesta le-ar fi avut cu Epstein, ci faptului că el este menționat în discuțiile dintre alte persoane sau în articolele de presă. BFMTV subliniază că, în prezent, nicio dovadă nu demonstrează vreun schimb de replici sau o întâlnire între șeful statului și infractorul sexual condamnat, care a murit în închisoare în 2019 înainte de începerea procesului în care urma să fie judecat pentru trafic de persoane.

Operațiunea de influență rusească ce l-a vizat pe președintele Macron este legată de o știre falsă semnalată joi de „French Response”, un cont al Ministerului Afacerilor Externe francez de pe rețeaua de socializare „X”. O femeie, identificată drept Loetitia, a susținut cu o zi înainte pe „X” că Emmanuel Macron „era un oaspete frecvent la reședința lui Jeffrey Epstein din Paris”, citând în special un articol fabricat din publicația franceză France Soir.

Rețeaua rusească e responsabilă de zeci de operațiuni de dezinformare

France Soir a denunțat însă o „uzurpare” a identității sale, explicând într-un mesaj propriu publicat pe rețeaua „X” că nu are nicio legătură cu site-ul france-soir.net, care a publicat știrea fabricată, și că acesta a clonat identitatea vizuală a propriului site, francesoir.fr.

„S-a dovedit că Loetitia deține secrete globale. S-a dovedit că inteligența artificială le transpune în imagini. S-a dovedit că articolul din France Soir nu există. S-a dovedit că rețelele rusești amplifică transmisiunile în direct”, a răspuns French Response la acuzațiile acestei femei.

Potrivit VIGINUM, „Storm-1516” este responsabil pentru cel puțin 77 de operațiuni informaționale împotriva țărilor occidentale, inclusiv Franța, între apariția sa la sfârșitul anului 2023 și 5 martie 2025.

„VIGINUM consideră că activitățile Storm-1516 îndeplinesc criteriile de ingerință digitală externă și reprezintă o amenințare semnificativă pentru dezbaterea publică digitală franceză și europeană”, se notează într-un raport al Secretariatului General pentru Apărare și Securitate Națională de la Paris.

Cum a operat „Storm-1516” în Republica Moldova, folosindu-se de numele unor site-uri de știri din România

Anul trecut, Republica Moldova a fost timp de mai multe luni ținta unei operațiuni a „Storm-1516” în care au fost folosite site-uri cu știri fabricare de AI, conturi anonime de pe rețelele de socializare și influenceri politici aliniați la interesele Rusiei, potrivit unui raport al rețelei anti-dezinformare Alliance4Europe.

Campania contra Republicii Moldova a fost strâns legată de organizația rusă „Fundația pentru Combaterea Nedreptății” (R-FBI), fondată în 2021 de oligarhul rus Evgheni Prigojin. Înainte de moartea sa, în august 2023, Prigojin a fost implicat în organizarea și finanțarea operațiunilor de influență în Rusia și în străinătate.

Ca parte a operațiunii ce a vizat guvernarea pro-europeană, „Storm-1516” a folosit numele unor cunoscuți jurnaliști români, mergând până la furtul de identitate în acțiunile de dezinformare.

În principal, a fost vorba despre publicarea a zeci de articole false cu ajutorul Inteligenței Artificiale, pe site-uri create special pentru a răspândi dezinformare, după cum arăta Radio România Actualități.

„Site-uri care din denumire dădeau o aparență de legitimitate. De exemplu, HotNews24, o combinație între Digi24 și HotNews, un site inexistent în realitate, o clonă, sau adevărulnet.ro, ai putea crede că e vorba despre identitatea site-ului real, din România”, a explicat Marina Constantinoiu, editor la site-ul digi24.ro și profesor la Facultatea de Jurnalism a Universității București într-un interviu acordat pentru emisiunea Serviciul de noapte cu Maria Țoghină.

„Pur și simplu, numele noastre cu tot cu fotografii au fost preluate de pe rețele de socializare, în special Facebook, cel puțin în cazul meu a fost luată fotografia de la contul meu de Facebook, folosită pentru a însoți semnatura mea pentru zeci de articole care au fost generate de Inteligența Artificială și care au umplut, pur și simplu, niște site-uri care au fost create special pentru a răspândi dezinformare. Conținutul era din cel mai divers de la știri din India până în China și, evident, Republica Moldova, pentru că ăsta era scopul”, a explicat profesoara universitară.