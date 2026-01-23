SUA vor acces militar nerestricționat în Groenlanda și să nu informeze Danemarca despre ce fac pe insulă

Trump se uită pe geam spre Groenlanda: imaginea postată de Casa Albă pe rețelele sociale. FOTO: Casa Albă/Facebook

Statele Unite vor să își revizuiască acordul de apărare cu Danemarca pentru a elimina orice restricții privind prezența militară americană în Groenlanda, relatează vineri agenția Bloomberg, citată de Meduza.

Tratatul în cauză datează din 1951 și acordă armatei americane acces larg în Groenlanda pentru operațiuni, inclusiv construirea și operarea bazelor militare. Cu toate acestea, acordul stipulează că SUA trebuie să „informeze” Danemarca și Groenlanda și să se consulte cu acestea înainte de a face „orice modificări semnificative” la operațiunile și instalațiile militare.

Potrivit surselor Bloomberg, negociatorii americani vor să modifice această formulare pentru a se asigura că SUA nu se confruntă cu restricții în implementarea planurilor Pentagonului. Agenția Bloomberg subliniază că detaliile acordului sunt încă în discuție.

Într-un interviu acordat joi postului Fox Business, Trump a declarat că Statele Unite vor avea „tot accesul militar pe care îl doresc” în Groenlanda și că „obținem tot ce vrem fără niciun cost”.

Bloomberg notează că rămâne neclar dacă Danemarca și Groenlanda vor fi de acord cu astfel de schimbări. Prim-ministrul danez Mette Frederiksen a declarat că Danemarca și Groenlanda sunt deschise la „o extindere suplimentară” a tratatului din 1951, dar nu a oferit alte detalii.

Danemarca ar urma să păstreze suveranitatea asupra Groenlandei, deși multe detalii ale planului rămân încă neclare

Ca parte a unui potențial acord cu Groenlanda, se discută și o inițiativă de a interzice țărilor non-NATO să obțină drepturi de exploatare a mineralelor rare pe insulă, relatează The New York Times, citând surse. Potrivit acestora, prevederea respectivă vizează în principal China și Rusia.

Mark Rutte, secretarul general al NATO, declarase joi că acordul-cadru pentru Groenlanda pe care l-a convenit cu președintele SUA nu are vreo prevedere legată de exploatarea resurselor minerale ale insulei, și că acest subiect va face subiectul discuțiilor trilaterale între Washington, Nuuk și Copenhaga.

Axios a relatat anterior că acordul cu Groenlanda prevede menținerea suveranității Danemarcei asupra insulei. SUA vor primi drepturi extinse de a construi baze și de a stabili „zone de apărare”. În plus, se preconizează că SUA vor putea desfășura în Groenlanda elemente ale sistemului de apărare aeriană Golden Dome, un scut anti-rachetă dorit de Donald Trump. Potrivit surselor Axios, acordul include și oportunități pentru exploatarea în comun cu Danemarca a resurselor naturale ale insulei.

Președintele Donald Trump a vorbit de mai multe ori în ultimele săptămâni despre revendicările SUA asupra Groenlandei. El a invocat măsuri de securitate națională ca răspuns la amenințările rusești și chineze și a insistat că Danemarca nu este capabilă să apere insula.

Vorbind miercuri la Forumul Economic Mondial de la Davos, Trump a declarat în premieră că nu va folosi forța împotriva Groenlandei, dar că Statele Unite intenționează în continuare să preia controlul asupra insulei.