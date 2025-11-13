Fraţii Dani şi Ionuţ Mocanu, plasaţi în arest la domiciliu de instanţa din Napoli. Când are loc următorul termen

Imagini cu Dani Mocanu și fratele său după ce au fost prinși în Italia

Fraţii Dani şi Ionuţ Mocanu, condamnaţi la închisoare pentru tentativă de omor şi prinşi în Italia, au fost plasaţi în arest la domiciliu de Curtea de Apel din Napoli, afirmă surse judiciare citate de News.ro.

Potrivit surselor citate, Curtea de Apel din Napoli a confirmat arestarea fraţilor Daniel Mocanu şi Ionuţ Nando Mocanu şi a decis aplicarea măsurii arestului la domiciliu, în provincia Napoli.

Următorul termen la instanţă este pe 25 noiembrie.

Cântăreţul de manele Dani Mocanu şi fratele său, condamnaţi la închisoare pentru tentativă de omor, au fost prinşi luni în Italia, în provincia Napoli.

„În urma cooperării poliţieneşti internaţionale dintre Poliţia Română, prin Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională (IGPR) şi autorităţile din Italia, în cursul zilei de 10 noiembrie 2025 au fost localizaţi doi bărbaţi, de 35 şi 33 de ani, în localitatea Casola di Napoli, provincia Napoli, Italia”, a anunţat Poliţia Română.

Bărbaţii au fost prinşi de poliţiştii din cadrul Chesturii de Poliţie Brescia, împreună cu cei din cadrul Chesturii de Poliţie Napoli.

Potrivit sursei citate, cei doi bărbaţi, din Ştefăneşti, judeţul Argeş, au fost condamnaţi la 4, respectiv 7 ani de închisoare pentru săvârşirea infracţiunilor de tentativă de omor şi tulburarea ordinii şi liniştii publice, mandatele de executare a pedepsei cu închisoarea fiind emise în 6 noiembrie.

„În prezent, pe teritoriul Italiei se desfăşoară procedurile legale pentru punerea în aplicare a mandatelor europene de arestare, urmând ca, în funcţie de decizia autorităţilor judiciare din această ţară, persoanele să fie predate autorităţilor române”, a arătat Poliţia.

Dani Mocanu şi fratele său nu au fost găsiţi la locuinţa din Ştefăneşti, Argeş, de către poliţiştii care au mers să pună în aplicare mandatele de executare a pedepselor la care cei doi au fost condamnaţi pentru tentativă de omor. Dani Mocanu a fost condamnat la patru ani de detenţie, iar fratele acestuia a primit o pedeapsă de şapte ani după ce au bătut cu ranga un bărbat, într-o benzinărie. Cei doi au fost daţi în urmărire naţională, fiind făcute verificări pentru găsirea lor. Totodată, poliţiştii au atras atenţia că persoanele care nu se predau poliţiei în termen de 7 zile de la pronunţarea definitivă a unei hotărâri de condamnare săvârşesc infracţiunea de evadare, iar pedeapsa se adaugă la sentinţa iniţială.

De altfel, în spaţiul public au apărut încă de zilele trecute informaţii că cei doi se află în Italia. Duminică, ministrul justiţiei Radu Marinescu preciza la Digi 24, întrebat despre situaţia celor doi fugari, că autorităţile române fac demersuri pentru găsirea tuturor celor care se sustrag executării pedepselor şi amintea că, potrivit legislaţiei recente, cei care fug pentru a nu executa pedepsele privative de libertate pot primi pedepse suplimentare, pentru evadare.

Acuzațiile împotriva lui Dani Mocanu

Manelistul Dani Mocanu a fost judecat pentru tentativă de omor şi tulburarea ordinii și liniştii publice în urma unui scandal care a avut loc în august 2022 într-o benzinărie din municipiul Piteşti, în urma căruia un bărbat a ajuns la spital, fiind rănit la cap.

Atunci, Dani Mocanu a fost reținut de procurorii din Argeș pentru tentativă de omor, după ce a fost implicat într-o bătaie la o benzinărie din Pitești. Alături de manelist a fost reținut și fratele său. În urma altercației, un bărbat a ajuns la spital, cu lovituri grave la cap. Astfel, oamenii legii au deschis atunci dosar penal pentru tentativă de omor și tulburarea ordinii publice.

Scandalul a avut loc noaptea de 18 spre 19 august, într-o benzinărie din Piteşti. Un apel la 112 a anunţat că mai multe persoane se bat, însă la sosirea echipajelor de poliţie toţi cei implicaţi în scandal plecaseră.

Ulterior, la o unitate medicală din municipiu s-a prezentat un bărbat cu lovituri grave la cap, produse în urma incidentelor de la benzinărie.

Incidentul a fost surprins de camerele de vedere din benzinărie. În ciuda imaginilor, Dani Mocanu s-a declarat nevinovat și a spus că el doar a încercat să aplaneze conflictul.