Frații Tate s-au întors în România: ”Am venit să ne dovedim nevinovăția”

Frații Andrew și Tristan Tate s-au întors din Statele Unite în România, cu un avion privat, în noaptea de vineri spre sâmbătă, scrie BBC.

Cei doi au spus jurnaliștilor prezenți în fața casei lor din București că s-au întors pentru că „oamenii nevinovați nu fug de nimic”.

„Am venit aici să ne dovedim nevinovăția pentru că merităm să ne apărăm în instanță”, a declarat Andrew Tate.

Ei au spus că iubesc România și „nu aveau de gând să plece”, dar se duc în vacanțe când au chef de așa ceva.

„Nu există nicio presiune americană” este doar domnia legii”, a spus cel mai mare dintre frații Tate, când a fost întrebat dacă a existat o influență a Statelor Unite în ce îî privește, după ce Financial Times a scris luna trecută că administrația Trump a făcut presiuni asupra autorităților române să ridice restricțiile de călătorie pentru Andrew, un susținător al președintelui american.

Frații Tate, care au plecat din România la finalul lunii februarie, au zburat din SUA în România cu un avion privat. Informația, inițial publicată de Boarding Pass, a fost confirmată de Andrew Tate pe rețeaua socială X.

„Cheltuind 185.000 de dolari pe un jet privat pentru a traversa Atlanticul și a semna o singură hârtie în România. Bărbații nevinovați nu fug. Ei ÎȘI CURĂȚĂ NUMELE ÎN INSTANȚĂ”, a scris Andrew Tate pe X.

Spending 185,000 dollars on a private jet across the Atlantic to sign one single piece of paper in Romania.



Innocent men don’t run.



THEY CLEAR THEIR NAME IN COURT 😉 pic.twitter.com/GXiVKstGrw