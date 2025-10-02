Friedrich Merz l-a contrat direct pe Viktor Orban la summitul liderilor europeni. Ce i-a reproșat cancelarul german

Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, prim-ministrul Sloveniei, Robert Golob, și cancelarul german Friedrich Merz, în timpul summitului șefilor de stat și de guvern ai UE la Consiliul European de la Bruxelles, Belgia, pe 26 iulie 2025. FOT: Martin Bertrand / imago stock and people / Profimedia

Cancelarul german Friedrich Merz l-a criticat miercuri pe Viktor Orban în timpul reuniunii de la Copenhaga a liderilor Uniunii Europene, acuzându-l pe premierul ungar că întârzie în mod deliberat discuțiile privind nevoile de securitate ale blocului comunitar, scrie Bloomberg.

Confruntarea a avut loc în timpul unei discuții despre modul în care UE se poate apăra mai bine împotriva amenințărilor rusești și poate sprijini Ucraina, potrivit unor persoane familiarizate cu schimbul de opinii dintre cei doi lideri, care au vorbit sub protecția anonimatului.

Cearta dintre Orban și Merz este cel mai recent semn al frustrării UE față de premierul ungar, care și-a exercitat dreptul de veto pentru a bloca sancțiunile împotriva Rusiei și se opune în mod vehement aderării Ucrainei la UE. Episodul vine într-un moment în care blocul comunitar se luptă să se unească în jurul planurilor de reconstruire a apărării sale, pe fondul unei serii de încălcări ale spațiului aerian de către Rusia în ultimele luni.

Un purtător de cuvânt german a refuzat să comenteze incidentul, în timp ce un oficial maghiar nu a răspuns imediat unei solicitări trimise de Bloomberg pentru a oferi un punct de vedere.

Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a subliniat după reuniune că recentele amenințări cu drone „necesită o reacție și un răspuns puternic și hotărât din partea Europei”, menționând că „fiecare cetățean european și fiecare centimetru pătrat din Europa trebuie să fie în siguranță”.

Însă propunerea Comisiei de a construi un „zid al dronelor”, inclusă într-o propunere recentă de creștere a capacităților militare ale UE, a fost primită cu rezerve în cadrul discuției de miercuri.

„Indiferent de capacitățile pe care le putem achiziționa”, a declarat premierul danez Mette Frederiksen, „vor exista în continuare drone care vor intra în Europa”.

Cu toate acestea, Frederiksen, care a găzduit reuniunea, a declarat că susține în continuare conceptul general.

„Suntem total de acord că trebuie să investim mult mai mult în tehnologia dronelor, în combaterea dronelor”, a adăugat ea, „dar și în noi tehnologii și inovații”.

Italia și Spania au susținut că planurile de apărare ale Comisiei trebuie să ajute întregul continent să se protejeze, pe lângă consolidarea flancului estic al UE.

În caz contrar, apărarea UE nu va fi eficientă, a avertizat premierul italian Giorgia Meloni, în drum spre summit.

Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a reluat această retorică, după reuniune. „Granițele Europei vor fi securizate numai dacă toate granițele Europei sunt sigure”, a spus Costa.

Liderii europeni au convenit să revină la această temă de discuție la un alt summit, de la Bruxelles, peste două săptămâni, când Comisia, forul executiv al UE, ar trebui să prezinte o foaie de parcurs pentru consolidarea apărării UE până în 2030.

„Când privesc Europa de astăzi, cred că ne aflăm în cea mai dificilă și periculoasă situație de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial” încoace, le-a mai spus miercuri Frederiksen reporterilor.