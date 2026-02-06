Friedrich Merz, mesaj către Moscova: „Suntem întotdeauna pregătiți să discutăm”

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat vineri că Uniunea Europeană este dispusă, în orice moment, să poarte discuții cu Rusia pentru a pune capăt războiului din Ucraina, dar nu va „deschide canale paralele de comunicare”, conform Reuters.

„Suntem, desigur, întotdeauna pregătiți să discutăm cu Rusia”, le-a spus Merz jurnaliștilor la Abu Dhabi. „În acest moment, au loc aici, la Abu Dhabi, discuții coordonate. Dacă putem contribui ca aceste discuții să fie și mai bune, mai eficiente, o vom face. Dar nu vom deschide canale paralele de comunicare.”

Ultima rundă de negocieri dintre Rusia, Ucraina și SUA a avut loc joi, 5 februarie, la Abu Dhabi. Negocierile s-au încheiat fără un anunț concret privind un armistițiu. În schimb, Kievul și Moscova au ajuns la un acord privind schimbul de prizonieri, în vreme ce SUA și Rusia au acceptat să reia dialogul militar la nivel înalt.

Următoarea rundă de discuții este planificată să aibă loc în Statele Unite.

Șeful diplomației ruse susține că Rusia are contacte „secrete” cu unii lideri UE

Ministrul rus al Afacerilor Externe Serghei Lavrov a susţinut că există contacte între Moscova şi unii lideri din UE, dar aceştia cer să nu fie dezvăluite public, relatează News.ro citând agenția TASS.

„Avem contacte cu unii lideri europeni. Ei sună şi cer să nu se facă publică informaţia despre aceste discuţii. Unii vin aici şi iau legătura «în secret»”, a spus el.

Singurii lideri din UE care au venit la Moscova în ultimii ani – iar prezenţa lor a fost publică – sunt premierii Ungariei şi Slovaciei, Viktor Orban şi respectiv Robert Fico.

Ministrul rus a precizat însă că poziţia UE în cadrul contactelor secrete cu Rusia nu diferă de cea publică. „Nimic din ceea ce ne comunică partenerii europeni în cadrul acestor contacte închise şi confidenţiale nu diferă de ceea ce spun public. Sunt aceleaşi apeluri: „Să terminăm”; „Trebuie să facem ceva”, a subliniat Lavrov.