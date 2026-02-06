VIDEO Imagini cu primul schimb de prizonieri între Rusia și Ucraina după 5 luni: 314 persoane eliberate în urma negocierilor de la Abu Dhabi

Momentul în care militarii ucraineni eliberați după negocierile din Emirate coboară din autobuze și își sună familiile. Foto: captură video X

După cinci luni de blocaj, Rusia și Ucraina au eliberat 314 prizonieri joi, în urma negocierilor de la Abu Dhabi coordonate de emisarul american Steve Witkoff. Părțile au convenit reluarea discuțiilor pentru încetarea conflictului, potrivit Reuters.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că o parte dintre cei eliberați au fost deținuți timp de aproape patru ani. Acesta a precizat că următoarea rundă de discuții este planificată să aibă loc în Statele Unite.

La rândul său, emisarul american Steve Witkoff a afirmat că negocierile de la Abu Dhabi s-au concentrat pe stabilirea condițiilor pentru încetarea războiului. El a mai spus că negocierile „demonstrează că angajamentul diplomatic susţinut dă rezultate tangibile şi promovează eforturile de a pune capăt războiului din Ucraina”.

În paralel, secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a condiționat menținerea sau aplicarea de noi sancțiuni economice de evoluția viitoare a dialogului.

Totodată, trimisul Rusiei, Kirill Dmitriev, a confirmat existența unor progrese, menționând inclusiv crearea unui grup de lucru SUA-Rusia pentru probleme economice, destinat restabilirii relațiilor bilaterale.

Schimbul de joi, al 71-lea de la debutul invaziei din 2022, a vizat câte 157 de prizonieri de război de fiecare parte și returnarea a trei civili din regiunea Kursk către Rusia.

Imaginile publicate de președinția Ucrainei au surprins momentul în care prizonierii ucraineni, purtând steagul național, au coborât din autobuze și și-au contactat rudele. Schimburile de prizonieri reprezintă singurele rezultate concrete obținute până în prezent, după tentativele de negociere din Turcia, de anul trecut.

Footage from the exchange of 157 prisoners of war between Ukraine and Russia on Thursday. pic.twitter.com/QRiAGxfRR5 — Tabz (@TabzLIVE) February 5, 2026

Bilanțul uman după aproape patru ani de conflict indică sute de mii de victime. Volodimir Zelenski a raportat uciderea a 55.000 de soldați ucraineni pe front, fără a preciza numărul răniților sau al celor dispăruți. În paralel, Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale din Washington a estimat pierderile Rusiei la 1,2 milioane de persoane, cifră respinsă de Moscova.

În ciuda eforturilor diplomatice ale administrației Trump, luptele continuă. Rusia a efectuat atacuri aeriene în noaptea de marți și atacuri cu drone miercuri și joi, precedând și însoțind desfășurarea negocierilor.