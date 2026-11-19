Președintele USR, Dominic Fritz, a criticat PSD, dar și AUR, pe care l-a descris drept „un fel de «PSD 2»”, joi, într-o conferință de presă la Buzău.

Fritz a spus că Buzăul, unde și președintele Consiliului Județean, și primarul municipiului reședință de județ sunt de la PSD, „are această reputație de a fi un județ roșu”.

„Într-un fel, asta sună ca și cum e un județ pierdut, un județ în care oricum n-are rost să te implici pentru că există acel partid veșnic, acel partid-stat, care a capturat toate instituțiile la nivel național, dar și la nivel local. De aceea, vizita mea este și o încurajare pentru toți cei care știu că România și județul Buzău pot avea un viitor bun doar atunci când rupem acest monopol al puterii, al PSD și grupurilor de interese care susțin PSD”, a declarat liderul USR.

Fritz îl acuză pe Neacșu că „este arhitectul tuturor abuzurilor PSD”

Președintele USR a acuzat PSD că „încearcă să joace un joc cu multe fumigene, în care în continuare pare că este în același timp la putere și în opoziție”, și că „vrea deopotrivă să controleze totul, dar să nu fie răspunzător pentru consecințele negative ale guvernării PSD”.

El l-a criticat pe premierul Luca Niculescu, despre care a spus că „este bun de trimis să țină speech-uri în diverse conferințe” chiar dacă „deciziile, e clar, sunt luate altundeva”.

Dominic Fritz a făcut aluzie la o decizie semnată de premierul Luca Niculescu și publicată miercuri în Monitorul Oficial, prin care vicepremierul social-democrat Marian Neacșu a primit atribuția de a coordona toate ministerele PSD, precum și Seceretariatul General al Guvernului și cancelaria primului ministru.

În plus, el va aviza proiectele de act normativ cu impact bugetar ale ministerelor. Niculescu a susținut că, astfel, „se adaugă un filtru suplimentar pentru că suntem în perioada construirii bugetului, avem nevoie să fim foarte atenţi la toate cheltuielile pe care le aprobăm”.

„Mai concret, deciziile sunt luate de domnul vicepremier Marian Neacșu, care, posibil, este cel mai puternic vicepremier pe care România l-a văzut. Nu că ar fi asta o problemă. Problema este că această guvernare nu este una sinceră, că avem această construcție fumigenă, în care domnul Neacșu trage sforile, dar lumea îl vede pe domnul Niculescu la televizor. Până la urmă, domnul Neacșu este arhitectul tuturor abuzurilor PSD, iar faptul că are această reputație, de a cunoaște administrație, nu este în niciun fel o scuză, ci, dimpotrivă, doar subliniază că această cunoaștere este folosită împotriva unei Românii curate și funcționale”, a continuat Fritz.

Ce a spus despre colaborarea cu PNL

Liderul USR a afirmat că țara are nevoie de „o alternativă credibilă, dar și o alternativă de forță”, la PSD și AUR.

„Suntem conștienți că singuri, USR singur sau PNL singur, nu vom putea să dezvoltăm tracțiunea necesară pentru a oferi această alternativă. Tocmai de aceea, lucrăm spre o colaborare, inclusiv o alianță electorală, între USR și PNL. Suntem două partide diferite, dar în acest moment ne unește acest obiectiv, să dăm României o guvernare care respectă cetățenii, care nu bagă bani în cutii de pantofi și care îmbunătățește viața oamenilor”, a adăugat Fritz.

El a mai precizat că invitația la construirea unui „pol reformist” este adresată tuturor forțelor din societate, fie ele civice sau politice, „care își doresc o altă Românie și care văd acel pericol, ca PSD și AUR să acapareze și mai mult toată puterea și, prin asta, să sărăcească și mai mult această țară”.