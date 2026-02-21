Front comun în Parlamentul European împotriva Consiliului pentru Pace inițiat de Trump. „O îndemnăm pe Ursula von der Leyen să se distanțeze clar”

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, vorbește înaintea unei moțiuni împotriva CE, pe 6 octombrie 2025, la Parlamentul European din Strasbourg, estul Franței. FOTO: Pascal Bastien / AP / Profimedia

Liderii grupurilor social-democraților, liberalilor și Verzilor din Parlamentul European au cerut vineri Comisiei Europene să se distanțeze de Consiliul pentru Pace creat de președintele american Donald Trump și la a cărui reuniune constitutivă a participat în ziua precedentă la Washington de asemenea un comisar european în calitate de observator, în pofida protestelor exprimate de unii eurodeputați și de mai multe state membre ale UE, relatează agenția EFE și Agerpres.

„O îndemnăm pe președinta Comisiei Europene (Ursula von der Leyen) să se distanțeze clar de Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump, să nu trimită observatori și să oprească orice formă de participare. Comisia trebuie să-și concentreze eforturile politice și diplomatice asupra unei activități multilaterale autentice care mai degrabă să consolideze decât să fragmenteze eforturile internaționale de pace”, afirmă liderii respectivelor grupuri politice europene într-o scrisoare comună.

În această scrisoare, distribuită pe rețelele de socializare, lidera social-democraților, Iratxe Garcia, cea a grupului liberal Renew, Valerie Hayer, și copreședinții Verzilor, Terry Reintke și Bas Eickhout, au criticat participarea comisarului european pentru Mediterana, Dubravka Suica, la evenimentul găzduit joi de Trump la Washington, calificând această participare drept o „eroare gravă de judecată din perspectivă instituțională, legală și politică”.

„Există în mod clar o problemă politică: participarea la un eveniment inaugural transmite un semnal puternic de sprijin, indiferent de intențiile exprimate. Or, în contextul geopolitic actual, acest simbolism poate fi interpretat ca o respingere a angajamentului UE față de multilateralism și față de diplomația bazată pe reguli”, consideră liderii respectivelor grupuri politice progresiste din Parlamentul European.

Conform acestora, Comisia Europeană trebuie „să fie supusă unui standard ridicat de disciplină instituțională tocmai pentru că acțiunile sale modelează percepția asupra Uniunii Europene în ansamblul său”, deși comisara europeană pentru Mediterana a participat la întâlnirea de la Washington fără un mandat din partea guvernelor europene.

Participarea comisarei Dubravka Suica la această „inițiativă diplomatică discutabilă din punct de vedere politic” subminează de asemenea echilibrul instituțional, mai acuză semnatarii scrisorii. „Oferirea de vizibilitate și legitimitate implicite acestei inițiative slăbește autoritatea ONU, organizație ce rămâne cadrul principal pentru mediere, coordonare umanitară și procese de pace recunoscute la nivel internațional”, au adăugat aceștia.

Comisia Europeană a motivat joi participarea comisarei europene pentru Mediterana la prima reuniune a Consiliului pentru Pace creat de președintele american Donald Trump prin faptul că dorește „să fie la masă”, nu să fie doar un donator de ajutor umanitar pentru Fâșia Gaza, răspunzând astfel criticilor deja exprimate de europarlamentari socialiști.

Dar țări precum Spania, Franța sau Slovenia au criticat la rândul lor Comisia Europeană pentru participarea la reuniunea Consiliului pentru Pace, chiar dacă a fost vorba despre o participare doar în calitate de observator.

Consiliul pentru Pace a fost creat de Trump pentru a supraveghea procesul de pace din Fâșia Gaza și pentru a soluționa conflictele globale în afara cadrului ONU, instituție căreia îi reproșează lipsa de eficiență.

Majoritatea membrilor fondatori sunt aliați ai președintelui republican, în timp ce marile puteri și majoritatea țărilor europene au manifestat rezerve față de Consiliul de Pace al lui Trump, considerând că acesta creează un paralelism cu ONU. Președintele Nicușor Dan a mers la Washington, la prima reuniune a Consiliului, în calitate de observator.