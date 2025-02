VIDEO FSB spune că a arestat patru spioane ucrainene, pe care le acuză că pregăteau atentate în Rusia

Serviciul rus de securitate FSB a anunțat vineri că a arestat patru femei agente ale serviciilor speciale ucrainene, pe care le acuză că pregăteau atentate în Rusia vizând ofiţeri de rang înalt şi instalaţii energetice, relatează AFP, citată de News.ro.

Toate cele patru femei au fost formate pe teritoriul ucrainean să mânuiască arme de foc, mine şi explozivi şi să ghideze drone, susține FSB.

Ele „au trecut la mărturisiri” şi riscă până la 30 de ani de închisoare, a comunicat FSB.

Mai multe figuri ruse sau proruse au fost vizate în atentate în ultimii trei ani, după începutul războiului în Ucraina. Majoritatea acestor atentate au fost atribuite Kievului sau au fost revendicate de serviciile secrete ucrainene.

