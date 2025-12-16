Furnizorii de gaze, obligați să-și informeze clienții că piața se va liberaliza la 1 aprilie / Ce mesaj vor primi consumatorii

Furnizorii de gaze sunt obligați să-și informeze clienții că, începând cu data de 1 aprilie 2026, piața de gaze naturale se va liberaliza complet, iar prețul plătit nu va mai fi plafonat, potrivit unui proiect de ordin elaborat de Autoritatea Națională de Reglementare în Energie (ANRE).

Prețul gazelor pentru români a fost plafonat în 2022 la nivelul de 0,31 lei/MWh (prețul final în factură). Acest plafon trebuia inițial eliminat la 1 aprilie 2025, însă Guvernul a decis prelungirea cu un an, până la 1 aprilie 2026.

Astfel, potrivit proiectului de ordin al ANRE, furnizorii trebuie să-și informeze clienții până la data de 2 martie cu privire la:

încetarea, începând cu data de 1 aprilie 2026, a aplicabilității schemei de sprijin pentru gaze naturale instituită prin Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 6/2025, cu modificările și completările ulterioare;

faptul că, începând cu data de 1 aprilie 2026, prețul final al gazelor naturale facturat de furnizor va fi prețul contractual, care este preţul comunicat clientului final la momentul încheierii contractului de furnizare sau cel comunicat cu ocazia actualizării condiţiilor economice aferente contractului;

faptul că schimbarea furnizorului de gaze naturale este un proces simplu, gratuit, care nu implică modificări de ordin tehnic, indiferent de furnizorul de gaze naturale ales de către clientul final;

clienții pot încheia un contract cu un furnizori de gaze fie prin negocierea directă a prețului și a condițiilor contractuale, fie prin acceptarea unei oferte propuse de furnizori;

modalitatea prin care clientul poate efectua o analiză comparativă a ofertelor-tip de furnizare a gazelor naturale existente pe piață, respectiv prin intermediul aplicației web „Comparator oferte-tip de furnizare a gazelor naturale”, administrată de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei.

Această informare se va transmite de către furnizor fie ca anexă la factură, fie prin modalitatea de comunicare convenită de către părți prin contract.

Furnizorii de gaze naturale trebuie să poată face dovada că au depus toate diligenţele pentru informarea clienţilor finali din portofoliu.

Totodată, furnizorii de gaze naturale au obligaţia să comunice, până la data de 2 martie 2026, clienţilor finali din portofoliu cărora nu li se modifică preţul contractual de la data de 1 aprilie 2026, preţul contractual aplicabil de la această dată.

Asociația Furnizorilor estimează scumpiri de aproximativ 5%

Asociația Furnizorilor de Energie din România (AFEER) estimează că factura la gaze pentru populație ar putea crește cu aproximativ 5% de la 1 aprilie, având în vedere prețurile de pe piața angro.

„În acest moment, furnizorii cumpără gaze la prețul plafonat de 120 de lei pe MWh. La acest preț se adaugă și partea de înmagazinare, care este de 30 de lei pe MWh aproximativ. Prețul pieței în acest moment este undeva la 170 de lei”, a declarat Laurențiu Urluescu, președintele AFEER.

La rândul său, Dana Dărăban, directorul executiv al Federației Asociațiilor Companiilor de Utilități din Energie (ACUE), a precizat că plafonul privind prețul gazelor naturale trebuie eliminat, însă ieșirea de sub plafon trebuie planificată foarte bine, o soluție fiind revenirea, pe o perioadă limitată, la un „gas release program” (scumpire treptată).

„Credem în efectele benefice ale pieței libere, dar trebuie planificată foarte bine ieșirea de sub plafon. Spre deosebire de energie electrică, ieșirea de sub plafon se va face în sezonul cald, când facturile, cel puțin la clienții casnici, sunt cele mai mici pe partea de gaze naturale. Asta nu înseamnă că niște evoluții nedorite pe piața de angro în ceea ce privește prețul nu ar influența ulterior prețul final, prețul facturii în sezonul rece. Noi credem că o soluție ar fi, pe o perioadă limitată de timp, să revenim la gas release program, dar suntem deschiși și la alte soluții care pot să asigure o evoluție cât mai lină a prețului în zona de angro”, a explicat Dărăban, citată de Agerpres.

Potrivit acesteia, aproximativ 60% din factura finală la client este reprezentată de prețul de pe piața angro.

„Trebuie să existe discuții și să avem un plan. Un plan făcut astăzi ne poate ajuta să avem vizibilitate post-martie 2026″, a adăugat directorul ACUE.

Negocieri pentru un nou mecanism de protecție pentru consumatori

În anul 2024, Comisia Europeană a deschis o procedură de infringement împotriva României, pentru că țara noastră a prelungit prea mult timp plafonarea prețurilor la energie și gaze, în comparație cu alte țări. Continuarea plafonării prețurilor poate trimite țara noastră în fața Curții de Justiție a UE, a arătat Ministerul Energiei, într-un răspuns pentru HotNews.

Autoritățile române negociază însă cu reprezentanții Comisiei Europene introducerea unui nou mecanism de protecție pentru consumatorii casnici și acordarea unor ajutoare de stat pentru consumatorii industriali, au adăugat reprezentanții ministerului.

„Cred că se poate lua în considerare susținerea categoriilor care sunt vulnerabile și pe mai departe”, a spus premierul Ilie Bolojan, pe 5 decembrie.