„Furnizorii ne presează, facturile s-au adunat”. Antreprenori și consultanți pentru finanțări europene se plâng de întârzieri mari la fonduri PNRR de sute de milioane EUR și cer „tragerea la răspundere” a funcționarilor responsabili

În ultimii doi ani și jumătate, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a lansat linii de finanțare PNRR în valoare totală de 500 de milioane EUR pentru digitalizarea firmelor și a ONG-urilor, dar acum o serie de antreprenorii și consultanți care au făcut proiecte și au aplicat la aceste fonduri europene se plâng de întârzierea mare a finanțărilor și cer „tragerea la răspundere” a MIPE și a funcționarilor implicați.

Asociația Gândim pentru IMM, care grupează consultanți pentru finanțări, împreună cu beneficiari de fonduri europene, a lansat o petiție online adresată Guvernului, MIPE, Ministerului Finanțelor și parlamentarilor, în care se cere accelerarea celor trei finanțări pentru digitalizarea firmelor și a organizațiilor neguvernamentale (ONG).

Foto: © Antonio Guillem | Dreamstime.com