Furt de veselă în palatul prezidențial al lui Macron. Un angajat de la Élysée este principalul suspect

Angajatul însărcinat cu argintăria palatului prezidențial din Franța și alte două persoane urmează să fie judecate pentru furt de porțelanuri și alte tipuri de veselă, informează Reuters.

Palatul Élysée a raportat dispariția unor piese de argintărie sau de veselă pentru dineurile de stat și alte evennimente oficiale, valoarea bunurilor dispărute fiind estimată între 15.000 și 40.000 de euro.

Procurorii din Paris au spus că persoana însărcinată cu argintăria palatului, Thomas M., precum și partenerul său Damien G., au fost arestați în cursul zilei de marți. Un alt bărbat, Ghislan M., a fost reținut sub acuzația că a primit bunuri furate. Deocamdată, președinția franceză nu a dat curs solicitării unui comentariu pe această temă.

Interogarea membrilor staffului prezidențial a făcut ca suspiciunile să se îndrepte către Thomas M. care făcea inventar cu piese lipsă înainte ca acestea să dispară, ca și cum anticipa viitoarele furturi.

Procurorii au găsit în jur de 100 de obiecte în vestiarul angajatului, acasă la acesta și în mașină, precum oale de cupru, porțelanuri de Sevres și pahare de șamapanie Baccarat. Anchetatorii au descoperit o farfurie și scrumiere cu sigla forțelor aeriene scoase la vânzare pe contul său de Vinted.

Fabrica de porțelanuri din Sevres, unul dintre principalii furnizori ai Palatului Élysée, a identificat unele piese trimise președinției franceze pe site-urile de licitații, iar unele dintre aceste piese au fost recuperate.

Publicația Le Parisien scrie că al treilea bărbat implicat, Ghislain M., lucrează ca paznic la Muzeul Luvru, avocatul acestuia spunând că implicarea sa a fost cauzată de „pasiunea” sa pentru antichități. Odată cu inculparea sa, conducerea muzeului i-a interzis să se întoarcă la muncă până la soluționarea dosarului. Procesul este programat pentru lua februarie.

Scandalul survine la numai câteva luni după ce un grup de hoți deghizați în muncitori în costrucții au furat piese din bijuteriile coroanei imperiale a Franței, ceea ce a provocat dezbateri privind standardele de securitate ale patrimoniului.